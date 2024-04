Ahol a Tüskevár született

Időközben a bányászat alábbhagyott, a közeli Inotai Hőerőmű se a régi már. A város lakosainak többsége a környező településekre jár be dolgozni. Egyelőre még nincs szó arról, hogy fontos lenne a turizmus – egyébként is, miért kellene minden városban erőltetni ezt az ágazatot? – ugyanakkor a várost lehetőségei, látnivalói megérdemelnék, hogy kíváncsiak legyenek rá, akár az Alföldön lakók is.

A híres ajkai kristály

Annál is inkább, mivel a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa régiós fejlesztéseinek részeként, 300 milliós támogatásból újul meg a Csinger völgybéli Kriptonház és Multikulturális Élményközpont.

Első ütemben az épület állagmegóvására, a tetőszerkezet és az ablakok cseréjére, valamint az alsó szint aljzatbetonozására került sor. Ha a munkálatok befejeződnek, kortárs nemzetközi képzőművészeti eseményeknek és közösségi rendezvényeknek adhat majd helyet a loftszerű, két és ezer négyzetméteres épület. Lehetőség nyílik itt majd fiatal dizájnerek bemutatkozására, workshopok, alkotótáborok, megrendezésére, tudományos és szakmai szimpóziumokra.

A bakonyi levegőből vonták ki a kriptongázt

Érdemes bepillantani a helyi ipartörténetbe: a Kriptongyár alapítása Bródy Imre fizikus nevéhez köthető. Találmányában nem hitt senki, de végül világsiker lett belőle, mert Ascher Lipót, az Egyesület Izzó akkori vezérigazgatója meglátta benne a zsenialitást. A Csinger völgy tiszta, bakonyi levegőjéből kivont kriptongázt az új eljárásnak köszönhetően itt palackozták és szállították a Tungsram budapesti gyárába, amely akkori formájában 1944 nyaráig üzemelt.

Ha Ajka, akkor üveg és kristály: évtizedekig összetartozott ez a két fogalom, egy ideje azonban, hányattatott sors után, a gyár be van zárva. A múzeum is épp hogy csak működik - fűtés nincs benne - pedig olyan műtárgykollekcióval bír, amit vétek volna nem megmutatni a turistacsoportoknak. Persze csak akkor, ha jönnének. Schwartz Béla polgármester inkább a bányászmúltról és a település gazdag sportlehetőségeiről beszél szívesen, de ezért kevesen kelnek útra

Kemping, fürdő, megfizethető árak

A Veszprém és a Balaton közelségét jobban ki lehetne használni. Ami már most is adott, az a Rovaniemi kemping. A nevét érdemes megjegyezni, ugyanis alig több mint fél órányira van a magyar tengertől

A hely nyugodt, megfizethető. Nemcsak nyáron lehet felkeresni, ugyanis a kempingben 11 fűthető faház is várja a vendégeket. Tavaly hét mobilházzal bővült a kínálat, de található itt hely lakókocsiknak és sátorozó turistáknak is. A társalgó egész évben lehetőséget nyújt családi összejövetelekre, rendezvényekre. A városban népszerű a Kristályfürdő. Ami a vendéglátást illeti, az árak – amint azt a Retro Caffe-ban tapasztaltuk - fele olyan magasak, mint a fővárosban.

Lelkes emberekből nincs hiány. Varga Andrea, a Csingervölgy Nonprofit Kft. ügyvezetője hosszan ecseteli a lehetőségeket és újdonságokat. Ezek közé tartozik, hogy a közelmúltban különleges olvasókabint adtak át a Molnár Gábor Parkerdő területén, amit a bányászati múzeum szomszédságában kereshetünk fel.

Olvasókabin a Csinger-völgyben

Olvasni az erdőben?

Nos, bizonyára páratlan kikapcsolódást, elmerülést jelent ez a lehetőség a természet sűrűjében, amely szintén a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jött létre.



Milyen is ez az olvasódoboz, ahogyan a helyiek emlegetik? A fából készült, 5 méter magas, ám csupán 1,5 méter széles kabin a MOME oktatóinak és hallgatóinak a terveit és munkáját dicséri, a város vezetése szerint azonban küldetése jóval több annál, hogy csak menedékként szolgáljon a túrázóknak.

Fekete István itt írt a Téli berekről

Ugyanis azon kívül, hogy a kunyhó belsejében 6 egyszerű fekvőhely is ki van alakítva, másfél emeletnyi magasságban, könyvespolcok sorakoznak egymás mellett, mindez az erdő mélyén. A létesítményt az EKF partnere, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) oktatói és diákjai tervezték, helyben pedig az ajkai önkormányzat, valamint a Kristály-völgy Egyesület segített a megvalósításban.

Ajka – és ezt talán nem mindenki tudja – az egyik legnépszerűbb magyar író, Fekete István nevéhez is köthető. Tüskevár, Téli berek – ki ne ismerné ezeket a klasszikussá vált, gyermek-felnőtt regényeket. Az író többnyire ide vonult el alkotás közben. Jelen sorok szerzője ezt a kötődést még jobban kihasználná, hiszen az író művei generációk első irodalmi élményét adták, és adják majd, remélhetőleg a jövőben is.