Uborka és padlizsán a fenyőfán – a muffin, a macaron és a süni az idei kedvencek

Elek Lenke
A karácsonyi vásárok elképzelhetetlenek fényfüzérek, szarvasok, koszorúk és fenyők nélkül. Közben a városok is lassan ünnepi díszbe öltöznek, már novemberben felaggatták az Andrássy úton a fákra az ezernyi LED-lámpatestet. Az áruházak pedig ontják a díszeket, már hetek óta. De hol készülnek ezek és ki diktálja a divatot?

A bejáratnál bumfordi mackó fogad

A városok ma már abban is vetélkednek, melyik a legfényesebb, mintha csak Amerikában járnánk. Az egyik legszebben feldíszített település ma kétségkívül Monor. A központi tér karácsonyi álomvilágának megteremtése Kruchió László designer-virágkötő-élménybisztró tulajdonos nevéhez fűződik. Szenvedély ez és hobbi, melynek eredményeként minden évben húsvétkor és karácsonykor megszépül a város. Ehhez nemcsak tanulás kell és ízlés, hanem a külhoni trendek és újdonságok állandó, naprakész követése, a különféle stílusok ízléses, olykor meghökkentő keverése, amibe belefér egy piros, régi zománc teáskanna is.

Az üzletben az egyik fenyőfa rózsaszínben pompázik, pufók kis macaronokkal, a másik ezüst-fehér árnyalatokban játszik, a bejáratnál bumfordi mackó fogad, körülötte fényfüzérekkel tarkított bukszusok, fenyőágak, piros bogyók és gyertyák. Az emberek nagyon szeretnek fotózkodni a téren a mackók és szarvasok között, mint ahogyan viccesnek tartják azt is, hogy a bisztró székeire tipikus angol karácsonyi „csúnya pulcsik” vannak felhúzva.

Az impulz vásárlásra építenek a kereskedők

Óriási üzlet lett az utóbbi húsz évben a dekorációs ipar és kereskedelem, amelynek forgalma év végén a legnagyobb. Ma már mindenütt lehet kapni díszeket, a szupermarketektől a kínai boltokig és drogériákig. A legtöbb vásárlás impulz, azaz eszed ágában sem volt venni még egy fénylő gombot, de aztán megláttad ezt az új, mályvarózsaszín árnyalatút és nem tudtál ellenállni neki...

Soha annyian és olyan gazdagon nem díszítették fel a lakásaikat, mint manapság. Egyes házakban már nem lehet hova dugdosni a karácsonyi díszekkel teli dobozokat, ha csak nincs pince vagy valami nagyobb tároló. Ez a jólét jele – ugyanakkor persze ad egy pofont a fenntarthatóságnak és a túlvásárlásnak is.

Egész évben karácsony az Andrássy úton

Miközben sokan kritizálják a hazai áruházak korai karácsonyi dekorját – amely a minél több vásárlásra csábít –, a közterek feldíszítésében azért gyönyörködnek. Budapesten olyan üzlet is van, ahol egész évben karácsony van. Több országban évek óta létezik ez a fajta, sokaknak kicsit furcsa állandó karácsonyimádat – például Rothenburgban, Németországban –, nálunk két éve nyílt meg az első az Andrássy úton.

A 105-ös buszról is jól látni a hatalmas, fényárban úszó szarvasokat, amelyek egész nap hívogatják a betérőket. A turisták már a délelőtti 10 órás nyitásnál ott toporognak, hogy elmerüljenek egy mesevilágban. A Monarchia Royal Luxury Christmas nemcsak díszeket kínál, hanem álmokat is, visszarepít a gyerekkorba, amely talán sosem volt ennyire fényes és elegáns, mint ez az illatos, egész évben nyitva tartó, művészi szintű birodalom.

Frankfurtban is elismerték tudásukat

A világ kiemelkedő karácsonyfadísz-gyártói a lengyelek, oroszok, németek, hollandok – de mennyiségben a kínaiak igazán verhetetlenek, főleg, ami a műanyagot illeti.

Magyarországon hol készülnek a karácsonyfa díszek? Elsősorban Tárnokon. A hatvanas években alapított, sok sikeren és kudarcon keresztül ment magyar vállalkozást Szabó Lajos és felesége, Szabóné Galántai Marianna alapította 1963-ban. A Szabó Üveg Kft. hosszú éveken keresztül részt vett a világ legnagyobb karácsonyfa díszkiállításán Frankfurtban, ahol számos új vevő mellett sikereiket az is jelezte, hogy termékeikből minden évben kiválasztottak olyan kézzel festett gömböket, amelyek meghatározó szerepet játszottak az aktuális év divatjában. Az itt dolgozók egész évben karácsonyfadíszeket gyártanak, az üzlet október 22-től van nyitva a nagyközönség számára.

A Szabó Üveg Kft. munkatársa kézzel üvegdíszt fest a tárnoki karácsonyfadísz-manufaktúrában
Fotó: Vasvári Tamás - MTI/MTVA

Minden üveggömböt a mesterek fújnak

Itt minden darab üvegből készül, amelyet előttünk fújnak, egyenként. A szomszédos festő részlegben lesznek ezek aztán ezerféle árnyalatúak és díszítésűek, a pasztell rózsaszíntől a bronzig. Az üzemen Szabó Lajos vezet végig, aki túl a kilencvenen is aktív, egész nap bent felügyeli a napi munkafolyamatokat. Lánya, Marianna a cég lelke, tervezője, értékesítője. Ottlétünkkor éppen egy gyerekcsoport lelkendezett a karácsonyfák láttán. Ünnep előtt nagyon sok a látogatócsoport.

A kézzel festett gömbök tematikája ezerféle, a havas kis kunyhóktól a komolyabb vallási jellegű képekig, a hóemberekig, a télapókig, a kis harangformákig. Némelyikre rá van írva – ezüst festékkel, kézzel –, hogy Budapest. Biztos fogyna ez a budapesti turistaközpontokban így karácsony táján.

Miközben őrzik a hagyományt, követik a trendet is: meglepően széles a választék a gyümölcsök mellett a zöldségekből: sárgarépa, paprika, paradicsom, padlizsán és persze csemege uborka is felakasztható ma már a fára, ha éppen akarjuk. A különösen élethű uborka egy amerikai szokásra utal.

Aki megtalálja az uborkát, az bonthatja ki az ajándékot

Többféle elméletet lehet erről olvasni: állítólag aki elsőként megpillantja az uborkát, a következő évben szerencsés lesz. Ha pedig gyerekek is vannak a családban, akkor az a lurkó bonthatja ki először az ajándékát, aki megtalálja a fára akasztott zöldséget

Amikor búcsúzunk, az üvegfúvó mester éppen egy sünisablonon dolgozik, amely néhány perc múlva a festőteremben „igazi” sünné válik. Névre szóló gömbök, szívecskék, Télapó és kutyus figurák, macik, muffinok és eprecskék kapnak helyet a dobozokban és a tárlókban, ezerszámra, hogy vevőre találjanak.

