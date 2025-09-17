Új kedvence van a magyar turistáknak

Mintha a magyarok elégtételt akarnának venni a 150 évért, az utóbbi években bevették Törökországot. Igaz, jóval békésebb és élvezetesebb eszközökkel: a nyaralóhelyeket foglalták el. A jelenség utazási szokásaink folyamatosan változásával magyarázható, a turisztikai térképen ugyanis egyre inkább előtérbe kerülnek olyan desztinációk, amelyek korábban talán kevésbé voltak a fókuszban. A statisztikák alapján a tengerparti nyaralások első számú célpontja, Horvátország továbbra is rendkívül népszerű, azonban egyre markánsabban kirajzolódik Törökország térnyerése, amely a magyar turisták új favoritjává lépett elő. Az ITAKA utazásszervező elemzése szerint a megbízható, minőségi szolgáltatásokra fókuszáló, all inclusive nyaralások iránti kereslet növekedése a fő mozgatórugója a trendnek.

Míg 2024-ben a magyarok rekordot döntöttek Horvátországban – a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ekkor 3853 ezer vendégéjszakát töltöttek itt –, addig Törökország, mint igazi turisztikai nagyhatalom, csendben, de folyamatosan építi ki a piacon elfoglalt pozícióját. Jól példázza ezt az ide induló repülőjáratok utasszámának növekedése: míg 2023-ban valamivel 399 ezer fő utazott hazánkból légi úton Törökországba, addig egy évre rá már csaknem 452 és fél ezren.

A török siker kulcsa a kiváló ár-érték arány és a minőség, amit a mediterrán ország páratlan módon kínál. A jól tervezhető all inclusive csomagok stresszmentes pihenést ígérnek a családoknak, hiszen a részvételi díj szinte minden kiadást tartalmaz. A legtöbb szálloda ezen felül széles körű szolgáltatást nyújt, a gyermekanimációtól a tengerparti szervizig, ezzel tovább emelve a nyaralás élményét.

Nem véletlen, hogy az utazási irodák is igyekeznek a megnövekedett érdeklődést kiszolgálni. Az ITAKA az előfoglalási kínálatában is reflektál erre a növekvő érdeklődésre, hiszen 2026-ban új törökországi desztinációval bővíti a palettáját. A Dél-Égei régió gyöngyszeme, Marmaris és Dalaman jövő nyártól közvetlen, heti egy charter járattal érhető el a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, megkönnyítve a térségbe történő utazást. Sőt, a Nyugat-Magyarországon élők számára egy régóta várt igényt elégít ki az utazásszervező: 2026 nyarától ingyenes reptéri parkolással Hévízről is indulnak járatok Törökországba, így elkerülhető a fővárosi vagy a pozsonyi reptérre való utazással járó kényelmetlenség.

A magyar utazási piacon egyre inkább érezhető a trend, miszerint a turisták a mediterrán térséget preferálják, még akkor is, amikor itthon is tombol a nyár. Az utazásszervezők kínálata ennek megfelelően a keresletet tükrözi. Bár a cikkünkben megkérezett utazási iroda is szervez utakat Svédországba, Hollandiába, Norvégiába és Finnországba, a skandináv területek nyáron is kellemes klímája ellenére a magyarok a garantált napfényre, a vízi sportokra, a helyi gasztronómiára és a minden igényt kielégítő, komplex szolgáltatásokra vágynak, amit a mediterrán desztinációk, különösen Törökország megbízhatóan nyújt. A piac növekedésére válaszul csak az ITAKA 2026-ban összesen 129 szállodát kínál, melyből 29 teljesen új helyszín – ez a teljes ajánlatuk 24 százalékát teszi ki.

Megfizethető árak, széles körű szolgáltatási paletta

Az idegenforgalmi piacon napjainkban tapasztalható változásokra reagálva az ITAKA a következő szezonban még inkább a minőségre és a stabilitásra helyezi a hangsúlyt. A 2026-os szezonra a cég 6%-kal csökkenti kapacitásait, ami egy tudatos lépés a felelős turizmus felé. A cél, hogy a foglalások kiszámíthatóbbá váljanak, és ne alakuljon ki olyan mértékű last minute túlkínálat, ami negatívan befolyásolja a piacot és az utasok élményét.

A nyaralás persze csak akkor az igazi, ha mindenki egyformán képes kikapcsolódni. Azoknak a családoknak, akik gyermekbarát programokat keresnek, szintén jó hír, hogy jövőre elindul az ITAKA Teki Klub. A klub egy jelképes badge-et, azaz kitűzőt helyez el azokon a szállodákon, ahol a magyar gyerekek magyar nyelvű animációs programokon vehetnek részt. Kezdetben Korfun és Sidében két hotel kínálja majd ezt a szolgáltatást, de a cél a hálózat folyamatos bővítése.

A 2026-os nyárra a magyar utazók széles és minőségi kínálatból válogathatnak, Törökországtól és a már jól ismert mediterrán desztinációktól a körutazásokig és városlátogatásokig terjed. Az ITAKA új programjai és a stabil, felelősségteljes piacépítésre irányuló döntései mind azt a célt szolgálják, hogy a magyar turisták testközelből, és ne csak a Szulejmán sorozatból ismerjék meg ezt a mesés országot, és élményekkel gazdagodva, stresszmentesen élvezhessék a megérdemelt pihenésüket.