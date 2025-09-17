Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Turizmus Törökország

Új kedvence van a magyar turistáknak

mfor.hu

Törökország az ITAKA utazásszervező elemzése szerint a kiváló ár-érték arányú, all inclusive nyaralások miatt egyre népszerűbb.

Mintha a magyarok elégtételt akarnának venni a 150 évért, az utóbbi években bevették Törökországot. Igaz, jóval békésebb és élvezetesebb eszközökkel: a nyaralóhelyeket foglalták el. A jelenség utazási szokásaink folyamatosan változásával magyarázható, a turisztikai térképen ugyanis egyre inkább előtérbe kerülnek olyan desztinációk, amelyek korábban talán kevésbé voltak a fókuszban. A statisztikák alapján a tengerparti nyaralások első számú célpontja, Horvátország továbbra is rendkívül népszerű, azonban egyre markánsabban kirajzolódik Törökország térnyerése, amely a magyar turisták új favoritjává lépett elő. Az ITAKA utazásszervező elemzése szerint a megbízható, minőségi szolgáltatásokra fókuszáló, all inclusive nyaralások iránti kereslet növekedése a fő mozgatórugója a trendnek.

Míg 2024-ben a magyarok rekordot döntöttek Horvátországban – a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ekkor 3853 ezer vendégéjszakát töltöttek itt –, addig Törökország, mint igazi turisztikai nagyhatalom, csendben, de folyamatosan építi ki a piacon elfoglalt pozícióját. Jól példázza ezt az ide induló repülőjáratok utasszámának növekedése: míg 2023-ban valamivel 399 ezer fő utazott hazánkból légi úton Törökországba, addig egy évre rá már csaknem 452 és fél ezren. 

A török siker kulcsa a kiváló ár-érték arány és a minőség, amit a mediterrán ország páratlan módon kínál. A jól tervezhető all inclusive csomagok stresszmentes pihenést ígérnek a családoknak, hiszen a részvételi díj szinte minden kiadást tartalmaz. A legtöbb szálloda ezen felül széles körű szolgáltatást nyújt, a gyermekanimációtól a tengerparti szervizig, ezzel tovább emelve a nyaralás élményét. 

Nem véletlen, hogy az utazási irodák is igyekeznek a megnövekedett érdeklődést kiszolgálni. Az ITAKA az előfoglalási kínálatában is reflektál erre a növekvő érdeklődésre, hiszen 2026-ban új törökországi desztinációval bővíti a palettáját. A Dél-Égei régió gyöngyszeme, Marmaris és Dalaman jövő nyártól közvetlen, heti egy charter járattal érhető el a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, megkönnyítve a térségbe történő utazást. Sőt, a Nyugat-Magyarországon élők számára egy régóta várt igényt elégít ki az utazásszervező: 2026 nyarától ingyenes reptéri parkolással Hévízről is indulnak járatok Törökországba, így elkerülhető a fővárosi vagy a pozsonyi reptérre való utazással járó kényelmetlenség. 

A magyar utazási piacon egyre inkább érezhető a trend, miszerint a turisták a mediterrán térséget preferálják, még akkor is, amikor itthon is tombol a nyár. Az utazásszervezők kínálata ennek megfelelően a keresletet tükrözi. Bár a cikkünkben megkérezett utazási iroda is szervez utakat Svédországba, Hollandiába, Norvégiába és Finnországba, a skandináv területek nyáron is kellemes klímája ellenére a magyarok a garantált napfényre, a vízi sportokra, a helyi gasztronómiára és a minden igényt kielégítő, komplex szolgáltatásokra vágynak, amit a mediterrán desztinációk, különösen Törökország megbízhatóan nyújt. A piac növekedésére válaszul csak az ITAKA 2026-ban összesen 129 szállodát kínál, melyből 29 teljesen új helyszín – ez a teljes ajánlatuk 24 százalékát teszi ki.

Megfizethető árak, széles körű szolgáltatási paletta
Fotó: Depositphotos

Az idegenforgalmi piacon napjainkban tapasztalható változásokra reagálva az ITAKA a következő szezonban még inkább a minőségre és a stabilitásra helyezi a hangsúlyt. A 2026-os szezonra a cég 6%-kal csökkenti kapacitásait, ami egy tudatos lépés a felelős turizmus felé. A cél, hogy a foglalások kiszámíthatóbbá váljanak, és ne alakuljon ki olyan mértékű last minute túlkínálat, ami negatívan befolyásolja a piacot és az utasok élményét. 

A nyaralás persze csak akkor az igazi, ha mindenki egyformán képes kikapcsolódni. Azoknak a családoknak, akik gyermekbarát programokat keresnek, szintén jó hír, hogy jövőre elindul az ITAKA Teki Klub. A klub egy jelképes badge-et, azaz kitűzőt helyez el azokon a szállodákon, ahol a magyar gyerekek magyar nyelvű animációs programokon vehetnek részt. Kezdetben Korfun és Sidében két hotel kínálja majd ezt a szolgáltatást, de a cél a hálózat folyamatos bővítése. 

A 2026-os nyárra a magyar utazók széles és minőségi kínálatból válogathatnak, Törökországtól és a már jól ismert mediterrán desztinációktól a körutazásokig és városlátogatásokig terjed. Az ITAKA új programjai és a stabil, felelősségteljes piacépítésre irányuló döntései mind azt a célt szolgálják, hogy a magyar turisták testközelből, és ne csak a Szulejmán sorozatból ismerjék meg ezt a mesés országot, és élményekkel gazdagodva, stresszmentesen élvezhessék a megérdemelt pihenésüket.

