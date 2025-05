Új pénzügyi szolgáltatót hozna létre a kormány?

Az indoklásban kiemelték, a rugalmas és kiszámítható finanszírozási konstrukciók az egész szektor pénzügyi stabilitását növelhetik és hosszabb távon utat nyithat a nagyobb szektorális befektetések előtt is. A tárca hozzátette, a turisztikai ágazatot érintő jogszabály-módosítás társadalmi egyeztetése hétfőn megkezdődik.

