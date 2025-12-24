Új úticélt jelenthet be a Wizz Air

2p
A tel-avivi Ben Gurion mellett az Eilat közelében lévő Ramon repülőtéren is bázist nyitna a diszkont légitársaság, az első járat pedig már márciusban elindulna Eilat és Budapest között.

Az izraeli Globes gazdasági portál cikke nyomán az airpotal.hu arról számolt be, hogy a Wizz Air és az ország közlekedési minisztériumának megállapodása szerint a légitársaság a tel-avivi Ben Gurion és a dél-izraeli Ramon repülőtéren nyithat bázist. Az egyezség szerint utóbbi, Eilathoz közeli légikikötőből kezdetben két nemzetközi útvonal üzemelne.

Az első járat már 2026 márciusában elindulna Eilat és Budapest között. Emellett a légitársaság belföldi járatokat is indítana a Ben Gurion és a Ramon repülőterek között, ami Izraelben szokatlan lépésnek számít egy külföldi diszkont légitársaságtól.

A kezdeti időszakban mindkét bázison egy-egy repülőgép állomásozna,

külföldi pilótákkal, miközben megkezdenék a helyi személyzet toborzását. Hosszabb távon a Wizz Air napi mintegy 60 járatból álló izraeli hálózat kiépítésében gondolkodik.

A tel-avivi légikikötőben a Wizz Air egész éves jelenléttel számol, és a 2026-os nyári menetrendi időszakban további két repülőgépet állítana forgalomba. A Wizz a közlekedési minisztériummal folytatott tárgyalások során csúcsidőszaki repülőtéri résidőket igényelt annak érdekében, hogy közvetlenül versenybe szállhasson az izraeli légitársaságokkal.

A beszámoló alapján Miri Regev izraeli közlekedési miniszter arra utasította az izraeli polgári légiközlekedési hatóságot, hogy indítson el egy 30 napos eljárást, amelyben meghallgatják a helyi légitársaságok kifogásait a Wizz Air bázisnyitási terveivel szemben.

(via Infostart)

