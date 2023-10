Új vezetője lesz a Magyar Turisztikai Ügynökségnek

Könnyid László visszatér a Magyar Turisztikai Ügynökség élére - derül ki abból az interjúból, ami kedden reggel jelent meg a Turizmus.com weboldalán. A szakember 2019-től egészen 2022 májusáig látta el az MTÜ turizmusstratégiai, majd turizmusszakmai és általános vezérigazgató-helyettesi feladatait, 2022 októbere óta a Magyar Turisztikai Minőség Tanúsító Testület (MTMT) ügyvezetőjeként dolgozik. 2024. január elsejétől pedig ő lesz a turisztikai csúcsszervet vezérigazgatója.

2024. január elsejétől Könnyid László lesz a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Fotó: MTÜ

Könnyid László elmondta: az új vezetéssel együtt 2024-től új feladatok is várnak a Magyar Turisztikai Ügynökségre. Eddig a turisztikai fejlesztéseken volt a fókusz, most pedig már lehet azzal is törődni, hogy a magasabb költésű, minőségi turistákra is fókuszáljanak. Dolgoznak azon is, hogyan lehet külön egységként kezelni Budapest és a vidék turizmusát, hiszen más a feladat a fővárosban és más a feladat vidéken - mondta el Könnyid László.

Azt is bejelentette: