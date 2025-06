Újabb közel-keleti országba repülhetünk közvetlenül Budapestről

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Barathan Pasupathi, a légitársaság vezérigazgatója szerint heti két járatot üzemeltetnek a két ország között. Az új járat kevesebb mint öt óra alatt teszi meg az utat. Budapest most már európai kapu lesz a társaság számára, hogy az utasaik jobban elérhessék európai célállomásaikat, tette hozzá.

Szerinte Magyarország közbenjár az EU-n belül annak érdekében, hogy Kuvait állampolgárai minél hamarabb vízummentesen léphessenek be a schengeni övezetbe.

Illés Boglárka szerint az új járat a gazdasági szereplőknek és a turisztikai együttműködéseknek is új lehetőségeket jelent, új kaput nyitva az Öböl-térséggel.

Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren tartott járatindításon emlékeztetett: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok 60. évfordulóján, tavaly jelentette be, hogy közvetlen légijárat jöhet létre a két város között között.

