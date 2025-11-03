2p

Turizmus accent hotels Szállodapiac

Újabb négycsillagos szálloda nyílt Budapesten

mfor.hu

Francia szállodabefektető beruházásaként megnyílt a YOU Hotel Budapest, a négycsillagos szálloda a Szentkirályi utcában, Stühmer Frigyes egykori csokoládégyárában kapott helyett, az üzemeltetést a magyar Accent Hotel Management látja el – közölte az Accent hétfőn az MTI-vel.

Részletezték, hogy a projekt háromoldalú nemzetközi együttműködés eredménye. A YOU Hotel Budapest a francia Esnée család második projektje az általuk alapított YOU Hotels márka égisze alatt, a szálloda csatlakozik az Accor Handwritten Collection portfólióhoz, működtetéséért pedig az Accent Hotel Management magyar független szállodaüzemeltető felel.

A különleges koncepciójú négycsillagos szálloda 94 szobával, modern belsőépítészettel várja vendégeit Budapest szívében – írták a közleményben.

Felidézték, hogy az Accent Hotel Managementnek nem ez az első nemzetközi együttműködése, hiszen úgynevezett white label szállodaüzemeltetőként a Marriott és a Best Western szállodaláncokhoz tartozó hoteleket is működtet franchise struktúrában.

94 szobás a YOU Hotel
94 szobás a YOU Hotel
Fotó: You Hotel Budapest

A Szentkirályi utcai YOU Hotel Budapest az első olyan szállodájuk, amely a francia Accor szállodalánc kollekciómárkájának értékesítési és marketingelőnyeit, valamint a szállodatulajdonosok saját YOU Hotels márkakoncepciójának sztenderdjeit egyesíti. Az Accent Hotel Management Kft. 2007 óta nyújt teljeskörű szakmai tanácsadást és üzemeltetési megoldásokat szállodatulajdonosok, -befektetők és -hitelezők számára.

Alapítása óta folyamatosan bővül, égisze alatt jelenleg 29 hotel működik Magyarországon és Ausztriában több mint 2000 szállodai szobával, amelyek működtetéséért közel 1100 kolléga felel nap mint nap – közölték. (MTI)

