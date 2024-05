Újabb súlyos turbulenciás eset, ezúttal Európához jóval közelebb sérültek meg sokan

A legénység hat tagja és hat utas megsérült vasárnap a Qatar Airways katari légitársaság Dohából Dublinba tartó, turbulenciába került járatán.

A Qatar Airways egy Boeing-787-es gépe

Fotó: Qatar Airways

A dublini repülőtér közleménye szerint az érintett gép, egy Boeing 787 Dreamliner biztonságosan leszállt.

A tájékoztatás szerint a landolást követően az utasszállítót a mentőszolgálatok fogadták teljes körű támogatást nyújtva az utasoknak és legénységnek.

A Qatar Airways utasszállítója Törökország felett került légörvénybe.

Az RTE ír közszolgálati műsorszolgáltató az utasokra hivatkozva közölte, hogy az incidens kevesebb mint 20 másodpercig tartott, de éppen akkor, amikor ételt, illetve italokat osztottak az utaskísérők.

