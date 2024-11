Újabb turistaparadicsom keményít be – ezt a magyar látogatók is megérzik majd

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Olaszországban minden hónap első vasárnapján ingyenes a belépés az állami múzumokba, a világörökségi listán is szereplő Pompejiben a legolcsóbb jegy 18 euróba kerül.

Az új intézkedések november 15-től lépnek életbe – közölte a honlapján pénteken a Pompeji Régészeti Park. A nyári főszezonban emellett idősávokat vezetnek be a látogatásra.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!