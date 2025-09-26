Újra ebédelhetünk a legendás budapesti étteremben – nyit a Kádár étkezde

A hely, 1957-ben nyitott, azóta ugyanazt kínálja a betérőknek: őszinte magyar konyhát, közös asztalokat a Klauzál téri piac szomszédságában.

Lehet majd előre asztalt foglalni, de ha ketten ülnek egy négyfős asztalnál, ne lepődjenek meg, ha mások is odaülnek. Ez része a Kádár élménynek. Diszkrét üzleti ebédre vagy lánykérésre tehát nem feltétlenül mi vagyunk a legjobb helyszín – mondta a megnyitón Gerendai Károly, aki csapatával, az általa alapított Costes Csoporttal két éve megvette az akkor már egy jóideje eladásra meghirdetett legendás vendéglátóhelyet.

Váratlan nehézségek után, de pénteken újranyitja a Kádár étkezdét Gerendai Károly és a Costes Csoport.

Fotó: Costes Csoport

Gerendai Károly a Turizmus Online tudósítása szerint úgy fogalmazott:

„A leglényegesebb szempont az volt, hogy mi ténylegesen magát a Kádárt akartuk újranyitni. Nem egy éttermet a Klauzál téren, amit Kádárnak hívnak, hanem valóban a régi Kádárt.”

A város egyik érdekes színfoltjának ígérkező étterem megnyitójáról, a felújítás és újranyitás váratlan nehézségeiről a Turizmus Online cikkéből tudhat meg többet - egyebek mellett az is kiderült, hogy a hely évtizedeken át engedély nélkül működött.