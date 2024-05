Van egy ország, ahol tengerpart nélkül is jól érzi magát a turista

Közép-Ázsia legnagyobb lélekszámú, 37 milliós állama a napokban azzal került a hírekbe, hogy két miniszterünk is – Varga Mihály pénzügy- és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyi – ellátogatott oda, s mellettük a Magyar Bankszövetség képviselői is eszmét cseréltek a Türk Államok társszervezeteinek delegáltjaival. Az OTP Banknak pedig már tavaly június óta van egy leánybankja is, miután a 2016-ban meghalt Iszlam Karimov utódja, Shavkat Mirziyoyev által elindított liberalizáció eredményeként legnagyobb hazai hitelintézetünk az első külföldi szereplőként vett részt az üzbég bankszektor privatizációjában.

De magánszemélyként sem elérhetetlen Üzbegisztán. Bár a repülőjegy ára némileg vaskosabb, a szállás és az étkezés már megfizethető, ami nem csoda, hiszen az utóbbi években végbement fejlődésük ellenére azért a volt szovjet utódállam lakosainak átlagbérei még mindig csak a harmada a magyarokéinak, alulról súrolja a 200 ezer forintot.

Üzbegisztánt a május és szeptember közötti nagy – júliusban és augusztusban akár a 45 fokot is elérő – meleg miatt érdemesebb késő ősz és kora tavasz között felkeresni. Már csak azért is, mert a kánikula okozta hőérzetet nem lehet tengerparton enyhíteni, lévén, hogy ez az ország az egyetlen Közép-Ázsiában, amelynek nincs ilyenje, a legközelebbi két országra van tőle.

