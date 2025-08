Van valami fontos, ami nem drágult tavaly óta Magyarországon

A nyár első két hónapjában 716 forint volt a megkötött utasbiztosítások átlagdíja, ami szinte teljesen megegyezik az előző év hasonló időszakában mért 710 forintos szinttel – derül ki az Insura.hu biztosításközvetítő társaság kedden közzétett legfrissebb adataiból.

A külföldre utazók több mint fele az idei szezonban három országot választott célpontnak: 25 százalékuk Horvátországban, 18 százalékuk Olaszországban, míg 10 százalékuk Ausztriában nyaralt.

Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója a felmérés eredményeiből kiemelte, egyértelmű, hogy az ügyfelek nyitottak a magasabb biztosítási fedezetet, illetve szélesebb körű védelmet kínáló utasbiztosításokra: 22 százaléknyian a prémium, 71 százaléknyian az optimális csomagot választották, és csupán 7 százalék döntött az alapszintű kategória mellett. Tavaly még 13 százalék volt a rövidebb és egyszerűbb utakra szintén megfelelő fedezetet kínáló alapszintű utasbiztosítást kötők aránya. Részben az egy év alatt semmit sem dráguló díjak eredménye is lehet, hogy idén ennek a csoportnak majdnem felét már az optimális szolgáltatáscsomag vevői között találjuk.

Az alapszintű utasbiztosítások napi átlagára 543 forint volt, az optimálisért 656 forintot kellett fizetni, de a prémium termékek szolgáltatásait is ezer forint alatt, 971 forintos napi átlagdíj fejében vehették igénybe az ügyfelek.

A három fő célország közül tavaly nyárhoz képest 2 százalékponttal 25 százalékra csökkent a Horvátországba, míg 3, illetve 4 százalékponttal nőtt az Olaszországba (18 százalék) és Ausztriába (10 százalék) utazók aránya. Ezek mellett Görögország (7 százalék), Szlovénia (5 százalék), Románia (4 százalék) és Spanyolország (4 százalék) tartozik idén a legnépszerűbb úti célok közé. A nyári utazások átlagos hossza 7,1 nap, a leggyakoribb (az összes biztosítás több mint ötöde) a nyolc napra kötött biztosítás, ami a hetes turnusokra jellemző 8 nap/7éj sémához illeszkedik.

A közeli országokat jellemzően autóval közelítik meg az utazók. Ezért nyáron megnő az autós asszisztenciát igénybe vevők aránya, így az utasbiztosítási szerződések 36 százaléka mellé igénylik ezt a szolgáltatást – tette hozzá az Insura.hu szakértője.

A felmérés összefoglalója kitér arra is, hogy a nyár eddigi adatai szerint az ügyfelek 14 százaléka valamilyen extrém tevékenységre is biztosítja magát. Ezek közé tartozik az egyre több helyen elérhető vízisí, kitesurf és windsurf, de ide sorolható a búvárkodás, a hegymászás és a vadvízi evezés is. Az utasbiztosítások extrémsport-kiegészítői általában kiterjednek az orvosi ellátásra, a mentés költségeire, a felszerelés biztosítására és a felelősségbiztosításra is.

(MTI)