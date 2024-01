Váratlan fordulat a magyar szállodákban: élre álltak az ázsiai vendégek

A tucatnyi hazai turisztikai térségből 7-ben visszaesett 2023-ban a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A hanyatló térségek:

Balaton, Bük, Debrecen, Pécs és Villány, Sopron, Szeged, Tokaj.

Mivel azonban Budapesten 9,6 százalékos bővülés volt, az országos átlag 1,5 százalékos javulást mutat, így semmi akadálya, hogy a kormányzati szereplők ismét rekordokról beszéljenek. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) ezt már meg is tette néhány nappal a hivatalos KSH-adatok megjelenése előtt. Ez a pár nap előny amúgy abból származik, hogy a KSH eleve az MTÜ-től kapott adatokból dolgozik.

Tavaly nemcsak a 2022-es év eredményeit szárnyalta túl a magyar turizmus, de elérte, sőt olykor meg is haladta a 2019-es rekordév számait is

- mondta Guller Zoltán, az MTÜ igazgatósági elnöke.

Leszálló repülőgép Ferihegyen. Fotó: mfor/Mester Nándor

Szintén könnyű úgy manipulálni, ha összekeverünk fogalmakat. Például egyáltalán nem mindegy, hogy kereskedelmi szálláshelyekről vagy turisztikai szálláshelyekről beszélünk. Előbbi ugyanis a szállodákat és a panziókat jelenti, és összességében a vendégéjszakák mintegy háromnegyedét lefedi, míg a turisztikai szálláshelyek a kereskedelmi, illetve a magán- és egyéb szálláshelyek összessége. Itt azzal lehet trükközni, hogy például decemberben 270 ezren aludtak magán- és egyéb szálláshelyen, ez 21,6 százalékos bővülés. Ugyanakkor szállodában és panzióban 843 ezren, ami 14,9 százalékos gyarapodás. Korábban a KSH mindig csak a szállodák és panziók adataival foglalkozott, most viszont már szépen felhúzza az átlagot a kismillió zimmer frei.

Így jön ki például az, hogy a KSH szerint 2023-ban a turisztikai szálláshelyeken 2,5 százalékkal több volt a vendégéjszakák száma, mint az előző évben. Sokkal tisztább a kép, ha csak a szállodák és panziók adataival dolgozunk, így pedig az látszik, hogy bár a december viszonylag jól sikerült, ez már nem tudta kozmetikázni az egész éves produkciót. Guller Zoltán azt nem emelte ki, hogy a Pécs-Villány térségben 17,5 százalékkal esett vissza 2023-ban a vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken, de megvan a Balaton-vitát lezáró végleges adat is. Tehát tavaly 1,7 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma a legfontosabb vidéki turisztikai régióban. Ez 5,7 millió éjszakát jelent: több lett a külföldi, de a magyarok eltűnését nem tudták feledtetni.

A kereskedelmi szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 50,5 milliárd forint volt decemberben, ez folyó áron 15 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál

- hangzik egy újabb tételmondat a KSH közléséből. Egész évben pedig 605,5 milliárd forintot kaszáltak a szállodások és panziósok, ez pedig 23,5 százalékkal nagyobb a 2022-es eredménynél. Mivel országosan csak 1,5 százalékkal lett több tavaly a vendégéjszaka, levonható az a következtetés, hogy jelentős volt az infláció az ágazatban és alaposan megkopasztották a vendégeket. Igaz, a szállodák száma is több lett, így a pénz végül több zsebbe vándorolt. Tavaly decemberben ugyanis például csak 836 szálloda volt nyitva a drága energia miatt, idén viszont már közel 900 közül lehetett már választani.

Visszatértek ugyan a külföldi vendégek, de azért bőven van probléma. Továbbra is Németország hazánk legjelentősebb küldőpiaca, de míg 2014-ben még több mint kétmillió vendégéjszakát töltöttek német vendégek Magyarország kereskedelmi szálláshelyein, addig ez a szám 2023-ban 1,6 millióra zsugorodott. Így pedig a KSH Ázsia kategóriája beelőzte a németeket. Itt nincs meg a bontás, hogy hány kínai, japán, vagy dél-koreai érkezett hozzánk, de tény, hogy az ázsiai piac pár ezerrel lehagyta a németet. Erre még nem nagyon volt példa. Egymillió felett még a csehek aludtak nálunk.

A hazai turizmust továbbra is elsősorban a külföldi vendégek koronavírus-járvány utáni visszatérése húzza, ugyanakkor az év végén már a belföldi turisták is érdemben hozzájárultak az ágazat teljesítményéhez. A kedvező év végi adatok ugyanakkor csak korrekciót jelentenek, a tavalyi év egészét nézve a vendégéjszakák száma csak kismértékben, 2,5 százalékkal emelkedett

- elemezte a KSH számait Molnár Dániel a Makronóm Intézettől. Ő is felhívta arra a figyelmet, hogy éves szinten ugyanakkor a vendégéjszakák száma, a külföldi vendégek koncentrációja miatt, csak a fővárosban növekedett érdemi mértékben. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő elemzője is megemlíti, hogy a főváros az év egészét tekintve is jelentősebb, 13,6 százalékos növekedést ért el, míg a Balaton esetében kismértékű, 1,6 százalékos csökkenés történt a belföldi turizmus alakulásának eredményeként. Az év egészét tekintve szerinte a kép egyébként is vegyes: egyes desztinációk tudták növelni a forgalmukat, míg mások nem. Úgy látja, hogy 2024-ben a turizmusban további bővülés várható.