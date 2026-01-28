2p
Váratlan fordulat: kevesebb magyar nyaralt Horvátországban?

Csökkent a számuk.

Kevesebb mint egy százalékkal csökkent a magyar vendégek, három százalékkal pedig a vendégéjszakák száma tavaly Horvátországban, ahol összességében rekord turistaforgalmat regisztráltak 2025-ben – közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviselete szerdán az MTI-t.

A magyar utazók 2025-ben is meghatározó szerepet töltöttek be Horvátország beutazó turizmusában. A múlt év során közel 785 ezer magyar vendég érkezett az országba, akik összesen 3,76 millió vendégéjszakát töltöttek el, ami az érkezések számában 0,6 százalékos, a vendégéjszakák tekintetében pedig 3 százalékos csökkenést jelent 2024-hez képest.

Változtak a nyaralási szokások Horvátországban?
Fotó: Pixabay

A magyarok körében továbbra is a Kvarner régió a legnépszerűbb 1,12 millió vendégéjszakával, ezt követte Isztria 805 ezer, Zadar régió 623 ezer és a Split régió 576 ezer vendégéjszakával. A legnépszerűbb települések sorában Crikvenica, Vir és Rovinj vezeti a rangsort, de Porec, Medulin, Rab, Opatija, Lopar, Umag és Krk szintén a legkedveltebb úti célok között szerepelt.

Az adatok alapján a magyar vendégek többsége, 76 százaléka továbbra is egyénileg szervezi utazását, míg 24 százalékuk utazási irodán keresztül. A szállástípusok közül a magánszálláshelyeket 60 százalékuk választotta, szállodában a magyarok 28 százaléka, kempingben 10 százaléka aludt.

A magyar piac erősítését szolgálja, hogy júniustól a Wizz Air heti három alkalommal közvetlen járatot indít Budapest és Dubrovnik között, ami tovább javítja Dél-Dalmácia elérhetőségét, és új lehetőségeket teremt a városlátogatások, valamint az aktív és kulturális turizmus iránt érdeklődő utazók számára.

