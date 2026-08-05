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Vergődik a hazai turizmus, de azért a szállodák nem konganak az ürességtől

Vég Márton
Vég Márton

Országos szinten a magánszálláshelyek húzzák le a turisztikai statisztikákat, a szállodákban viszont még jobb is a helyzet, mint tavaly júniusban.

Bár a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint nem indult valami fényesen a nyár a hazai turizmusban, ez nem vonatkozik a teljes ágazatra, hiszen a szállodapiacnak összességében nem lehet oka a panaszra. A KSH júniusi statisztikája azt mutatta, hogy a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken  közel 1,9 millió vendég 4,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,2, a vendégéjszakáké pedig 2,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

A szállodákban azért sok a vendég
A szállodákban azért sok a vendég
Fotó: Depositphotos

Ugyanakkor a számokból az is látszik, hogy a mérséklődés a magán- és egyéb szálláshelyeket érintette, a kereskedelmi szálláshelyek, vagyis a szállodák vonatkozásában növekedést regisztrált a KSH, így annak hátterében vélhetően a rövid távú szálláshely-szolgáltatást érintő szabálymódosítások húzódhattak meg leginkább. A hivatal által kiadott közleményből is kiderül, hogy júniusban összesen 30 215 turisztikai szálláshely, ezen belül 2880 kereskedelmi, illetve 27 335 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A részletes bontást átnézve pedig az látszik, hogy 1033 szálloda és 1112 panzió volt nyitva június egy részében vagy egészében, ez nagyjából megegyezik a tavaly júniusi kínálattal, amelyek közül választhattak a vendégek. Ellenben a 27 335 magán- és egyéb szálláshely több mint háromezerrel kevesebb, mint a tavaly júniusi adat, amikor még 30 575 szálláshely várta a turistákat.

A magánszálláshelyek számának csökkenését a szigorodó önkormányzati korlátozások (Airbnb-korlátozás), a fővárosi szintű engedélyezési moratóriumok (2025-2026 között új rövid távú szálláshely nem indítható), a kötelező és költséges minősítési eljárások, valamint a lakáspiaci átrendeződések okozzák, amelyek célja a lakhatási válság enyhítése. 

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének júniusi riportjából is az derül ki, hogy a szállodák ha nem is szárnyalnak, de átlagos júniuson vannak túl. 

A vendégek júniusban 2,2 millió vendégéjszakát töltöttek el a hazai szállodákban, ami 3,8 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi adathoz viszonyítva

- olvasható a dokumentumban.

A belföldi vendégéjszakák száma 1 millió volt, ami 0,5 százalékkal emelkedett a tavalyihoz képest. A külföldi vendégek által eltöltött 1,2 millió éjszaka pedig 6,7 százalékkal volt több a 2025. júniusinál. Szintén pozitívum, hogy a júniusi vendégéjszakák 41 százalékát, összesen 895 ezret Budapesten töltötték el, ami 10,9 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi adathoz képest. A fővárosban a belföldi vendégéjszakák száma (124 ezer) 12,1 százalékkal, a külföldieké pedig (771 ezer) 10,7 százalékkal nőtt a 2025. júniusihoz képest. A vidéki szállodákban júniusban 1,3 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami viszont 0,6 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. A szállodai bevételekre döntő hatással van a sokat erősödő forint, de még így is júniusban országos szinten a hotelek 81,1 milliárd forint bruttó bevételt értek el, ami 1,1 százalékkal meghaladta a múlt évit. 

Az egész idei évet nézve pedig kiderül a Szállodaszövetség kimutatásából, hogy június végéig a hazai szállodákban 10,9 millió vendégéjszakát regisztráltak. Ebből 5 millió belföldi, míg 5,9 millió külföldi vendégekhez köthető. Az összes vendégéjszaka 4,2 százalékkal, a belföldi vendégéjszakák száma 5,2 százalékkal, a külföldieké 3,4 százalékkal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához képest. A hazai szállodák 406,2 milliárd forint bevételt értek el, ami 5 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A nemzetközi STR riport szerint pedig a vizsgált 35 európai desztináció és főváros összevetésében Budapest 79,2 százalékos szobafoglaltsággal a 21. helyen végzett, ami teljesen megfelel a magyar főváros megszokott teljesítményének.

 

 

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