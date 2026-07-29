Veszélyben a híres ital: az aszály miatt csapnivalóvá válhat

A világ egyik legismertebb borvidékát, Bordeaux-t egyelőre elkerülte a közvetlen pusztítást, ami a tűzvészt illeti. Ugyanakkor Franciaország ezen térségében közel két hónapja alig esett számottevő csapadék, miközben egymást követik a 40 Celsius-fok közeli hőhullámok - írja oldalán a TurizmusOnline.
A portál szerint ennek következtében a szőlő rendkívüli vízstressznek van kitéve, és a szüret a vártnál jóval korábban kezdődhet – akár minden korábbi rekordot megdöntve.
Fordulópont lehet a mostani szezon
A neves Château Palmer vezérigazgatója, Thomas Duroux szerint a mostani szezon fordulópontot jelenthet Bordeaux történetében.
A fiatal tőkék különösen sérülékenyek, mivel gyökérzetük még nem éri el a mélyebb talajrétegek nedvességét. Ha a következő hetekben sem érkezik jelentős csapadék, a szőlő önvédelmi mechanizmusként leállíthatja fejlődését, a bogyók összezsugorodhatnak, ami egyszerre veszélyezteti a termés mennyiségét és minőségét.