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Turizmus Bor, borászatok Franciaország

Veszélyben a híres ital: az aszály miatt csapnivalóvá válhat

mfor.hu

Ha így marad amúgy sem lesz sok minden amire koccintani lehet.

A világ egyik legismertebb borvidékát, Bordeaux-t egyelőre elkerülte a közvetlen pusztítást, ami a tűzvészt illeti. Ugyanakkor Franciaország ezen térségében közel két hónapja alig esett számottevő csapadék, miközben egymást követik a 40 Celsius-fok közeli hőhullámok - írja oldalán a TurizmusOnline.

A portál szerint ennek következtében a szőlő rendkívüli vízstressznek van kitéve, és a szüret a vártnál jóval korábban kezdődhet – akár minden korábbi rekordot megdöntve.

Fordulópont lehet a mostani szezon

A neves Château Palmer vezérigazgatója, Thomas Duroux szerint a mostani szezon fordulópontot jelenthet Bordeaux történetében.

A fiatal tőkék különösen sérülékenyek, mivel gyökérzetük még nem éri el a mélyebb talajrétegek nedvességét. Ha a következő hetekben sem érkezik jelentős csapadék, a szőlő önvédelmi mechanizmusként leállíthatja fejlődését, a bogyók összezsugorodhatnak, ami egyszerre veszélyezteti a termés mennyiségét és minőségét. 

 

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