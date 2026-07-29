Veszélyben a híres ital: az aszály miatt csapnivalóvá válhat

A világ egyik legismertebb borvidékát, Bordeaux-t egyelőre elkerülte a közvetlen pusztítást, ami a tűzvészt illeti. Ugyanakkor Franciaország ezen térségében közel két hónapja alig esett számottevő csapadék, miközben egymást követik a 40 Celsius-fok közeli hőhullámok - írja oldalán a TurizmusOnline.

A portál szerint ennek következtében a szőlő rendkívüli vízstressznek van kitéve, és a szüret a vártnál jóval korábban kezdődhet – akár minden korábbi rekordot megdöntve.

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Fordulópont lehet a mostani szezon

A neves Château Palmer vezérigazgatója, Thomas Duroux szerint a mostani szezon fordulópontot jelenthet Bordeaux történetében.