A Mészáros Csoport többséget szerez a szlovák építőipari Doprastav vállalatban

2025. augusztus 8-án Dušan Mráz, a Doprastav többségi tulajdonosa adásvételi szerződést írt alá a vállalat részvényeinek többségi részesedésének eladásáról a Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. részére, amelynek végső tulajdonosa a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó, Talentis Group Zrt., illetve annak leányvállalata, a Talentis International Infrastructure Investments Kft. Mráz úr megtartja kisebbségi részesedését a Doprastavban, és továbbra is az igazgatóság alelnökeként támogatja a vállalat stratégiai irányvonalát és folytonosságát – közölte csütörtökön a Mészáros Csoport.

A Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. egy szélesebb körű magyar infrastrukturális és befektetési csoport része, amely jelentős tapasztalattal rendelkezik a közép-európai nagyléptékű mélyépítési és vízgazdálkodási projektek terén.

Mészáros Lőrinc birodalma határokon is átnyúl

Új piacok nyílhatnak

„Ez a lépés új korszakot jelent a Doprastav számára. Büszke vagyok a vállalat elmúlt évtizedekben elért eredményeire, és bízom benne, hogy a Talentis partnereként a Doprastav felgyorsítja fejlődését, új piacokra lép be, és tovább erősíti professzionalizmusának, minőségének és megbízhatóságának hagyományait” – kommentálta az eladó Dušan Mráz.

„A Doprastav akvizíciója új lehetőségeket nyit meg számunkra az építőiparban, tovább erősítve vállalatcsoportunk pozícióját a közép-kelet-európai régióban. Szlovákia egyik legnagyobb építőipari vállalata jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalatokkal bír, amely tökéletesen illeszkedik a Mészáros Csoport hosszútávú stratégiájához. A Doprastavval közös munka jelentősen elősegíti majd az iparág nemzetközi fejlődését” – nyilatkozta az akvizíció kapcsán Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa.

A tranzakció a szokásos hatósági jóváhagyások függvénye, és várhatóan 2025 októbervégéig lezárul. A felek kölcsönösen megállapodtak abban, hogy az üzleti megállapodás további feltételeit bizalmasan kezelik.

A vállalatok

Az 1953-ban alapított Doprastav, a.s. Szlovákia egyik legmeghatározóbb építőipari vállalata. A vállalat közlekedési infrastruktúra, hidak, alagutak és mélyépítési projektek kivitelezésére specializálódott. A DPS Holding Group tagjaként több mint 1000 alkalmazottat foglalkoztat. A Doprastav számos kulcsfontosságú infrastrukturális projektet valósított meg Szlovákiában és külföldön, és több építőipari díjat is elnyert.

A Mészáros Csoport a magyar gazdaság egyik legtőkeerősebb és legnagyobb szereplőjeként számos szegmensben piacvezető pozíciót tölt be. Érdekeltségébe közel 500 cég tartozik, mintegy 60 ezer munkavállalója révén a hazai piac egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója. A cégcsoport egyik kiemelt húzóágazata az építőipar, amelynek szerves részét képezi a 75 éves ZÁÉV Zrt., a Mészáros és Mészáros Zrt., a V-Híd Zrt., vagy éppen a magyarországi gyorsforgalmi utak 60 százalékát üzemeltető, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). A Mészáros Csoport nemcsak Magyarországon folytat sikeres üzleti tevékenységet, építőipari portfóliójával is már évek óta kilépett a nemzetközi piacra.