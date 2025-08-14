3p
Választás Mészáros és Mészáros Mészáros Lőrinc Szlovákia

A Mészáros Csoport többséget szerez a szlovák építőipari Doprastav vállalatban

mfor.hu

Az eladó, Dušan Mráz megtartja kisebbségi részesedését.

2025. augusztus 8-án Dušan Mráz, a Doprastav többségi tulajdonosa adásvételi szerződést írt alá a vállalat részvényeinek többségi részesedésének eladásáról a Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. részére, amelynek végső tulajdonosa a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó, Talentis Group Zrt., illetve annak leányvállalata, a Talentis International Infrastructure Investments Kft. Mráz úr megtartja kisebbségi részesedését a Doprastavban, és továbbra is az igazgatóság alelnökeként támogatja a vállalat stratégiai irányvonalát és folytonosságát – közölte csütörtökön a Mészáros Csoport.

A Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. egy szélesebb körű magyar infrastrukturális és befektetési csoport része, amely jelentős tapasztalattal rendelkezik a közép-európai nagyléptékű mélyépítési és vízgazdálkodási projektek terén.

Mészáros Lőrinc birodalma határokon is átnyúl
Mészáros Lőrinc birodalma határokon is átnyúl
Fotó: MTI

Új piacok nyílhatnak

„Ez a lépés új korszakot jelent a Doprastav számára. Büszke vagyok a vállalat elmúlt évtizedekben elért eredményeire, és bízom benne, hogy a Talentis partnereként a Doprastav felgyorsítja fejlődését, új piacokra lép be, és tovább erősíti professzionalizmusának, minőségének és megbízhatóságának hagyományait” – kommentálta az eladó Dušan Mráz.

„A Doprastav akvizíciója új lehetőségeket nyit meg számunkra az építőiparban, tovább erősítve vállalatcsoportunk pozícióját a közép-kelet-európai régióban. Szlovákia egyik legnagyobb építőipari vállalata jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalatokkal bír, amely tökéletesen illeszkedik a Mészáros Csoport hosszútávú stratégiájához. A Doprastavval közös munka jelentősen elősegíti majd az iparág nemzetközi fejlődését” – nyilatkozta az akvizíció kapcsán Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa.

A tranzakció a szokásos hatósági jóváhagyások függvénye, és várhatóan 2025 októbervégéig lezárul. A felek kölcsönösen megállapodtak abban, hogy az üzleti megállapodás további feltételeit bizalmasan kezelik.

A vállalatok

Az 1953-ban alapított Doprastav, a.s. Szlovákia egyik legmeghatározóbb építőipari vállalata. A vállalat közlekedési infrastruktúra, hidak, alagutak és mélyépítési projektek kivitelezésére specializálódott. A DPS Holding Group tagjaként több mint 1000 alkalmazottat foglalkoztat. A Doprastav számos kulcsfontosságú infrastrukturális projektet valósított meg Szlovákiában és külföldön, és több építőipari díjat is elnyert.

A Mészáros Csoport a magyar gazdaság egyik legtőkeerősebb és legnagyobb szereplőjeként számos szegmensben piacvezető pozíciót tölt be. Érdekeltségébe közel 500 cég tartozik, mintegy 60 ezer munkavállalója révén a hazai piac egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója. A cégcsoport egyik kiemelt húzóágazata az építőipar, amelynek szerves részét képezi a 75 éves ZÁÉV Zrt., a Mészáros és Mészáros Zrt., a V-Híd Zrt., vagy éppen a magyarországi gyorsforgalmi utak 60 százalékát üzemeltető, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). A Mészáros Csoport nemcsak Magyarországon folytat sikeres üzleti tevékenységet, építőipari portfóliójával is már évek óta kilépett a nemzetközi piacra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tovább terjeszkedik a 4iG

Tovább terjeszkedik a 4iG

Az első negyedéves gyorsjelentés apropóján adott részletes tájékoztatást Fekete Péter, a társaság vezérigazgatója.

Karácsony–Vitézy csörte: hogyan lehet ebből fővárosi újraszavazás?

Karácsony–Vitézy csörte: szinte biztosan kizárható az újraszavazás

Mivel kimerültek a főpolgármester-választás eredményének megtámadására alkalmas jogi fórumok, és Karácsony Gergely a választás megismétléséért szállt síkra korábban, egy választási szaktanácsadó segítségével utánajártunk, milyen esetekben és milyen határidőkkel lehetne kiírni új választást a főváros első emberének székéért.

Karácsony Gergely vs. Vitézy Dávid – Ilyen mélyen nyúlhat bele Budapest kasszájába a főpolgármester

Nem csupán kitüntetett rang főpolgármesternek lenni, de a poszt számos többletjogot is biztosít a főváros első embere számára. A Fővárosi Közgyűlés összesen 210, az ő hatáskörébe tartozó ügyet ruházott át bizottságra, a főjegyzőre vagy épp a főpolgármesterre, ezek közül 108 Budapest vezetőjét illeti meg. Cikkünkben ezek közül szemezgetünk.

Új polgármester vs. régi polgármester? Mi lesz júniustól októberig?

A távozó településvezetők október 1-jéig maradnak hivatalban, dacára annak, hogy a választás jogerős eredményét a napokban-hetekben megállapítják az illetékes választási, illetve fellebbviteli szervek. De milyen jogosítványai vannak a távozóknak és az újaknak? Cikkünkben ennek járunk utána.

4 + 1 érdekes eredmény az önkormányzati választásról

4 + 1 lélegzetelállító eredmény az önkormányzati választásról

A győztes vagy épp elbukott polgármesterekről viszonylag sok szó esett a napokban, a budapesti főpolgármester-jelöltek közti fél lépcsőháznyi vokskülönbség pedig a közbeszédben még az európai parlamenti választás eredményeit is háttérbe szorította. Ám meglehetősen kevés szó esik a nagyvárosok egyéni választókerületekben megválasztott képviselőiről, mivel ők általában a városvezető vagy épp az ellenlábasa mögött álló nagy tömbhöz tartoznak. Mi azonban találtunk érdekességeket, cikkünkben őket mutatjuk be.

Nézze nálunk élőben a szavazat-újraszámlálást!

Nézze nálunk élőben a szavazat-újraszámlálást!

A fővárosban átvizsgálják az érvénytelennek minősített szavazatokat, lapunk az eseményt élőben közvetíti.

A nagy kérdés: összejön-e a Fidesznek a kétmillió voks?

A nagy kérdés: összejön-e a Fidesznek a kétmillió voks?

A kistelepülési voksolók az önkormányzati választási szavazólapok mellett európai parlamenti szavazólapot is kapnak, ez szinte biztosan azt eredményezi, rekord mértékű részvétel várható a vasárnapi voksoláson. Vajon Magyar Péterék mekkorát villantanak, és összejön-e a Fidesznek a kétmillió voks?

Hiába a botrány, még ma is pedofíliák sorozatát követik el egyes politikusok

Hiába a botrány, még ma is pedofíliák sorozatát követik el egyes politikusok

A polgármesterjelöltek 31 százaléka használta fel közösségi oldalán a gyerekeket is az utóbbi hetek kampányában.

Mutatjuk, mely településeken kell majd különösen figyelni az önkormányzati választásokon

Mutatjuk, mely településeken kell majd különösen figyelni az önkormányzati választásokon

Tizenegy helyen változik a választási rendszer a június 9-ei voksoláson.

Hivatalosan is eldőlt, mikor lesznek a választások Magyarországon

Hivatalosan is eldőlt, mikor lesznek a választások Magyarországon

Sulyok Tamás köztársasági elnök kitűzte az időpontot.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168