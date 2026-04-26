A TV2 szerint hiába állítja Magyar Péter, ők nem tudnak a cégcsoport eladásáról

„Az orbáni oligarchák tízmilliárdos nagyságrendben utalják ki a pénzt az Egyesült Arab Emirátusokba, Uruguayba, az Egyesült Államokba és más távoli országokba” – mondta Magyar Péter szombat este közösségi oldalán.

A Tisza Párt elnöke arról is beszélt: pontos tudomása van arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást függesztett fel pénzmosásra hivatkozva. A legfőbb ügyészt, az országos rendőrfőkapitányt és a NAV elnökét arra szólította fel, hogy a „bűnözőket” vegyék őrizetbe, és ne hagyják őket a Tisza-kormány megalakulása előtt olyan országokba menekülni, ahonnan egyelőre nincs kiadatás.

Magyar Péter szerint a TV2 tulajdonosai áron alul hirdetik eladásra a csatornát, és a Lounge Event Kft.-t is. A befektetők figyelmét arra hívta fel, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal előtt találhatják magukat, ha megvásárolják ezeket a cégeket.

„Tudomásom van arról is, hogy több befolyásos oligarchacsalád már kivette a gyerekeket az iskolákból, és szervezik a megbízható testőrséget a távozásra, a Mészáros család is napokon belül Dubajba repül” – tette hozzá.

A TV2 és a Lounge is cáfol

„A TV2-nek nincs tudomása arról, hogy az említett állításnak bármilyen valóságalapja lenne” – reagált a TV2 Sajtóosztálya a Media1 érdeklődésére a cégcsoport eladásával kapcsolatban.

A lap megkereste a Lounge Event Kft.-t is, ők azt írták: nincs értékesítés alatt a cég, az erről szóló információk valótlanok.