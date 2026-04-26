A TV2 szerint hiába állítja Magyar Péter, ők nem tudnak a cégcsoport eladásáról

Reagált a TV2 és a Lounge Event Kft. Magyar Péter szombat esti bejelentésére, miszerint a tulajdonosok áron alul akarják eladni ezeket a vállalkozásokat.

„Az orbáni oligarchák tízmilliárdos nagyságrendben utalják ki a pénzt az Egyesült Arab Emirátusokba, Uruguayba, az Egyesült Államokba és más távoli országokba” – mondta Magyar Péter szombat este közösségi oldalán

A Tisza Párt elnöke arról is beszélt: pontos tudomása van arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást függesztett fel pénzmosásra hivatkozva. A legfőbb ügyészt, az országos rendőrfőkapitányt és a NAV elnökét arra szólította fel, hogy a „bűnözőket” vegyék őrizetbe, és ne hagyják őket a Tisza-kormány megalakulása előtt olyan országokba menekülni, ahonnan egyelőre nincs kiadatás.

Magyar Péter szerint a TV2 tulajdonosai áron alul hirdetik eladásra a csatornát, és a Lounge Event Kft.-t is. A befektetők figyelmét arra hívta fel, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal előtt találhatják magukat, ha megvásárolják ezeket a cégeket.

„Tudomásom van arról is, hogy több befolyásos oligarchacsalád már kivette a gyerekeket az iskolákból, és szervezik a megbízható testőrséget a távozásra, a Mészáros család is napokon belül Dubajba repül” – tette hozzá.

A TV2 és a Lounge is cáfol

„A TV2-nek nincs tudomása arról, hogy az említett állításnak bármilyen valóságalapja lenne”  – reagált a TV2 Sajtóosztálya a Media1 érdeklődésére a cégcsoport eladásával kapcsolatban.

A lap megkereste a Lounge Event Kft.-t is, ők azt írták: nincs értékesítés alatt a cég, az erről szóló információk valótlanok. 

Ahol még nem ünnepelnek – itt vannak az ország éjszakai csataterei

Paks, Keszthely és Nyírbátor választókerületében éjjel is számolják a szavazatokat, éjfél után sincs egyértelmű győztes. Pakson és Nyírbátorban a fideszes jelölt vezet, Keszthelyen a tiszás van lépéselőnyben.

Dobrev Klára még a választások előtt belenyúlna a szavazati jogokba

Évértékelőjében a DK elnöke azt javasolta, vegyék el a határon túliak szavazati  jogát.

Igyekezniük kell ezeknek a honfitársainknak, ha áprilisban szavazni szeretnének

A látássérültek február 3-án, kedden délutánig igényelhetik a Nemzeti Választási Irodától a Braille-írással készült értesítőt.

A Mészáros Csoport többséget szerez a szlovák építőipari Doprastav vállalatban

Az eladó, Dušan Mráz megtartja kisebbségi részesedését.

Tovább terjeszkedik a 4iG

Az első negyedéves gyorsjelentés apropóján adott részletes tájékoztatást Fekete Péter, a társaság vezérigazgatója.

Karácsony–Vitézy csörte: hogyan lehet ebből fővárosi újraszavazás?

Karácsony–Vitézy csörte: szinte biztosan kizárható az újraszavazás

Mivel kimerültek a főpolgármester-választás eredményének megtámadására alkalmas jogi fórumok, és Karácsony Gergely a választás megismétléséért szállt síkra korábban, egy választási szaktanácsadó segítségével utánajártunk, milyen esetekben és milyen határidőkkel lehetne kiírni új választást a főváros első emberének székéért.

Karácsony Gergely vs. Vitézy Dávid – Ilyen mélyen nyúlhat bele Budapest kasszájába a főpolgármester

Nem csupán kitüntetett rang főpolgármesternek lenni, de a poszt számos többletjogot is biztosít a főváros első embere számára. A Fővárosi Közgyűlés összesen 210, az ő hatáskörébe tartozó ügyet ruházott át bizottságra, a főjegyzőre vagy épp a főpolgármesterre, ezek közül 108 Budapest vezetőjét illeti meg. Cikkünkben ezek közül szemezgetünk.

Új polgármester vs. régi polgármester? Mi lesz júniustól októberig?

A távozó településvezetők október 1-jéig maradnak hivatalban, dacára annak, hogy a választás jogerős eredményét a napokban-hetekben megállapítják az illetékes választási, illetve fellebbviteli szervek. De milyen jogosítványai vannak a távozóknak és az újaknak? Cikkünkben ennek járunk utána.

4 + 1 lélegzetelállító eredmény az önkormányzati választásról

A győztes vagy épp elbukott polgármesterekről viszonylag sok szó esett a napokban, a budapesti főpolgármester-jelöltek közti fél lépcsőháznyi vokskülönbség pedig a közbeszédben még az európai parlamenti választás eredményeit is háttérbe szorította. Ám meglehetősen kevés szó esik a nagyvárosok egyéni választókerületekben megválasztott képviselőiről, mivel ők általában a városvezető vagy épp az ellenlábasa mögött álló nagy tömbhöz tartoznak. Mi azonban találtunk érdekességeket, cikkünkben őket mutatjuk be.

Nézze nálunk élőben a szavazat-újraszámlálást!

A fővárosban átvizsgálják az érvénytelennek minősített szavazatokat, lapunk az eseményt élőben közvetíti.

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm (x)

