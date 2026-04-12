Ahol még nem ünnepelnek – itt vannak az ország éjszakai csataterei

Átvette a vezetést a Fidesz-KDNP jelöltje, Süli János a Paks központú, Tolna 3 választókerületben – de előnye mindössze 138 szavazat. A tiszás Cseh Tamás tehát még fordíthat, hiszen több mint 500 szavazatot nem számoltak meg. Süli előnye négy éve sokkal nagyobb volt, akkor 63-28-ra verte az ellenzéki összefogás jelöltjét, és 2018-ban is rá szavazott a többség. Cseh egyébként órákig vezetett ebben a körzetben, Sülinek késő este sikerült csak megfordítania az állást.

Keszthelyen a tiszás Varga Balázs előnye mindössze 58 szavazat a Fidesz-KDNP jelöltje, Nagy Bálint előtt. Nagy sokat veszített a támogatottságából, négy éve még közel 60 százalékos eredménnyel nyerte a körzetet. Éjfél után nem sokkal közel 400 szavazatot kell még megszámolni, tehát győztest hirdetni még itt is korai lenne.

A nyírbátori választókerület állása is szoros, itt a Fidesz-KDNP jelöltje, Dr. Simon Miklós vezet 173 szavazattal a tiszás Dr. Barna-Szabó Tímea előtt. Itt közel 600 szavazatot még nem számoltak meg, és Simon előnye fokozatosan csökken, tehát akár órákig is tarthat még, mire eredményt hirdetnek.