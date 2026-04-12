Véget ért az Orbán-rendszer – percről percre a választásról

Élő közvetítésünkben számoltunk be a 2026-os országgyűlési választásokról – az urnazárás után.

Ahol még nem ünnepelnek – itt vannak az ország éjszakai csataterei

Vámosi Ágoston
Paks, Keszthely és Nyírbátor választókerületében éjjel is számolják a szavazatokat, éjfél után sincs egyértelmű győztes. Pakson és Nyírbátorban a fideszes jelölt vezet, Keszthelyen a tiszás van lépéselőnyben.

Átvette a vezetést a Fidesz-KDNP jelöltje, Süli János a Paks központú, Tolna 3 választókerületben – de előnye mindössze 138 szavazat. A tiszás Cseh Tamás tehát még fordíthat, hiszen több mint 500 szavazatot nem számoltak meg. Süli előnye négy éve sokkal nagyobb volt, akkor 63-28-ra verte az ellenzéki összefogás jelöltjét, és 2018-ban is rá szavazott a többség. Cseh egyébként órákig vezetett ebben a körzetben, Sülinek késő este sikerült csak megfordítania az állást.

Keszthelyen a tiszás Varga Balázs előnye mindössze 58 szavazat a Fidesz-KDNP jelöltje, Nagy Bálint előtt. Nagy sokat veszített a támogatottságából, négy éve még közel 60 százalékos eredménnyel nyerte a körzetet. Éjfél után nem sokkal közel 400 szavazatot kell még megszámolni, tehát győztest hirdetni még itt is korai lenne.

A nyírbátori választókerület állása is szoros, itt a Fidesz-KDNP jelöltje, Dr. Simon Miklós vezet 173 szavazattal a tiszás Dr. Barna-Szabó Tímea előtt. Itt közel 600 szavazatot még nem számoltak meg, és Simon előnye fokozatosan csökken, tehát akár órákig is tarthat még, mire eredményt hirdetnek. 

 

Dobrev Klára még a választások előtt belenyúlna a szavazati jogokba

Évértékelőjében a DK elnöke azt javasolta, vegyék el a határon túliak szavazati  jogát.

Igyekezniük kell ezeknek a honfitársainknak, ha áprilisban szavazni szeretnének

A látássérültek február 3-án, kedden délutánig igényelhetik a Nemzeti Választási Irodától a Braille-írással készült értesítőt.

A Mészáros Csoport többséget szerez a szlovák építőipari Doprastav vállalatban

Az eladó, Dušan Mráz megtartja kisebbségi részesedését.

Tovább terjeszkedik a 4iG

Az első negyedéves gyorsjelentés apropóján adott részletes tájékoztatást Fekete Péter, a társaság vezérigazgatója.

Karácsony–Vitézy csörte: hogyan lehet ebből fővárosi újraszavazás?

Mivel kimerültek a főpolgármester-választás eredményének megtámadására alkalmas jogi fórumok, és Karácsony Gergely a választás megismétléséért szállt síkra korábban, egy választási szaktanácsadó segítségével utánajártunk, milyen esetekben és milyen határidőkkel lehetne kiírni új választást a főváros első emberének székéért.

Karácsony Gergely vs. Vitézy Dávid – Ilyen mélyen nyúlhat bele Budapest kasszájába a főpolgármester

Nem csupán kitüntetett rang főpolgármesternek lenni, de a poszt számos többletjogot is biztosít a főváros első embere számára. A Fővárosi Közgyűlés összesen 210, az ő hatáskörébe tartozó ügyet ruházott át bizottságra, a főjegyzőre vagy épp a főpolgármesterre, ezek közül 108 Budapest vezetőjét illeti meg. Cikkünkben ezek közül szemezgetünk.

Új polgármester vs. régi polgármester? Mi lesz júniustól októberig?

A távozó településvezetők október 1-jéig maradnak hivatalban, dacára annak, hogy a választás jogerős eredményét a napokban-hetekben megállapítják az illetékes választási, illetve fellebbviteli szervek. De milyen jogosítványai vannak a távozóknak és az újaknak? Cikkünkben ennek járunk utána.

4 + 1 érdekes eredmény az önkormányzati választásról

A győztes vagy épp elbukott polgármesterekről viszonylag sok szó esett a napokban, a budapesti főpolgármester-jelöltek közti fél lépcsőháznyi vokskülönbség pedig a közbeszédben még az európai parlamenti választás eredményeit is háttérbe szorította. Ám meglehetősen kevés szó esik a nagyvárosok egyéni választókerületekben megválasztott képviselőiről, mivel ők általában a városvezető vagy épp az ellenlábasa mögött álló nagy tömbhöz tartoznak. Mi azonban találtunk érdekességeket, cikkünkben őket mutatjuk be.

Nézze nálunk élőben a szavazat-újraszámlálást!

A fővárosban átvizsgálják az érvénytelennek minősített szavazatokat, lapunk az eseményt élőben közvetíti.

A nagy kérdés: összejön-e a Fidesznek a kétmillió voks?

A kistelepülési voksolók az önkormányzati választási szavazólapok mellett európai parlamenti szavazólapot is kapnak, ez szinte biztosan azt eredményezi, rekord mértékű részvétel várható a vasárnapi voksoláson. Vajon Magyar Péterék mekkorát villantanak, és összejön-e a Fidesznek a kétmillió voks?

