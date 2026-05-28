Az előzőnél kisebb, de milliárdos veszteséggel zárt a Sziget Fesztivál mögött álló cég

2,8 milliárd forintos mínusszal zárta a tavalyi évet a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. – írja a Hvg. Ez mérsékeltebb veszteség, mint a 2024-es, akkor ugyanis 3,8 milliárd forint volt a negatív mérleg.

A nettó árbevétel is csökkent tavaly, a megelőző 13,1 milliárd forintról 11,5 milliárdra: ez várható volt, miután tavaly már nem rendezték meg a Balaton Soundot.

A Sziget anyagjellegű ráfordításai tavaly 15,6-ról 13,3 milliárd forintra csökkentek, miközben a személyi jellegűek 717 millióról 790 millióra nőttek. A bérköltség 570-ről 633 millió forintra nőtt, 38 fős átlagos létszám mellett.

Idén a Szigetnek lett egy sor új kisebbségi tulajdonosa: a Kultúrpark Zrt., a BL Crew Zrt., a Kefe Invest Kft. és az Island Investment Kft. 5-5, az Event Stuff Kft., a Future FM Zrt. és a Limmek Work Kft. 2,5-2,5, a BG Event Kft. és Light Positive Kft. pedig 1,25-1,25 százalékos részt vásárol magának. Ezzel a Gerendai Károly alapította és a fesztiválcéget tavaly novemberben visszavásárló FestPro IoF2025 Kft. Szigeten belüli részesedése 70 százalékra csökken.

Gerendai azt nyilatkozta a Népszavának, hogy az új társak a Sziget fő beszállítói, illetve általuk alapított cégek. A megállapodásokat már aláírták, a tulajdonrészük arányában összesen 2 milliárd forintot kitevő befizetéseiknek pedig Gerendai várakozásai szerint május 25-éig kellett beérkezniük. Gerendai azt mondta, ez az összeg fedezné az idén várható veszteséget – mint tehát kiderült, teljes egészében ezt nem sikerült megtennie, attól 800 millió forinttal elmaradt. Az alapító jövőre már nullszaldós teljesítményt remél.