Az előzőnél kisebb, de milliárdos veszteséggel zárt a Sziget Fesztivál mögött álló cég

Csökkent a Sziget Zrt. vesztesége, de így is tetemes, eközben az árbevétel is visszaesett 1,6 milliárd forinttal.

2,8 milliárd forintos mínusszal zárta a tavalyi évet a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. – írja a Hvg. Ez mérsékeltebb veszteség, mint a 2024-es, akkor ugyanis 3,8 milliárd forint volt a negatív mérleg.

A nettó árbevétel is csökkent tavaly, a megelőző 13,1 milliárd forintról 11,5 milliárdra: ez várható volt, miután tavaly már nem rendezték meg a Balaton Soundot.

A Sziget anyagjellegű ráfordításai tavaly 15,6-ról 13,3 milliárd forintra csökkentek, miközben a személyi jellegűek 717 millióról 790 millióra nőttek. A bérköltség 570-ről 633 millió forintra nőtt, 38 fős átlagos létszám mellett.

Idén a Szigetnek lett egy sor új kisebbségi tulajdonosa: a Kultúrpark Zrt., a BL Crew Zrt., a Kefe Invest Kft. és az Island Investment Kft. 5-5, az Event Stuff Kft., a Future FM Zrt. és a Limmek Work Kft. 2,5-2,5, a BG Event Kft. és Light Positive Kft. pedig 1,25-1,25 százalékos részt vásárol magának. Ezzel a Gerendai Károly alapította és a fesztiválcéget tavaly novemberben visszavásárló FestPro IoF2025 Kft. Szigeten belüli részesedése 70 százalékra csökken.

Gerendai azt nyilatkozta a Népszavának, hogy az új társak a Sziget fő beszállítói, illetve általuk alapított cégek. A megállapodásokat már aláírták, a tulajdonrészük arányában összesen 2 milliárd forintot kitevő befizetéseiknek pedig Gerendai várakozásai szerint május 25-éig kellett beérkezniük. Gerendai azt mondta, ez az összeg fedezné az idén várható veszteséget – mint tehát kiderült, teljes egészében ezt nem sikerült megtennie, attól 800 millió forinttal elmaradt. Az alapító jövőre már nullszaldós teljesítményt remél.

A TV2 szerint hiába állítja Magyar Péter, ők nem tudnak a cégcsoport eladásáról

Reagált a TV2 és a Lounge Event Kft. Magyar Péter szombat esti bejelentésére, miszerint a tulajdonosok áron alul akarják eladni ezeket a vállalkozásokat.

Ahol még nem ünnepelnek – itt vannak az ország éjszakai csataterei

Paks, Keszthely és Nyírbátor választókerületében éjjel is számolják a szavazatokat, éjfél után sincs egyértelmű győztes. Pakson és Nyírbátorban a fideszes jelölt vezet, Keszthelyen a tiszás van lépéselőnyben.

Dobrev Klára még a választások előtt belenyúlna a szavazati jogokba

Évértékelőjében a DK elnöke azt javasolta, vegyék el a határon túliak szavazati  jogát.

Igyekezniük kell ezeknek a honfitársainknak, ha áprilisban szavazni szeretnének

A látássérültek február 3-án, kedden délutánig igényelhetik a Nemzeti Választási Irodától a Braille-írással készült értesítőt.

A Mészáros Csoport többséget szerez a szlovák építőipari Doprastav vállalatban

Az eladó, Dušan Mráz megtartja kisebbségi részesedését.

Tovább terjeszkedik a 4iG

Az első negyedéves gyorsjelentés apropóján adott részletes tájékoztatást Fekete Péter, a társaság vezérigazgatója.

Karácsony–Vitézy csörte: hogyan lehet ebből fővárosi újraszavazás?

Mivel kimerültek a főpolgármester-választás eredményének megtámadására alkalmas jogi fórumok, és Karácsony Gergely a választás megismétléséért szállt síkra korábban, egy választási szaktanácsadó segítségével utánajártunk, milyen esetekben és milyen határidőkkel lehetne kiírni új választást a főváros első emberének székéért.

Karácsony Gergely vs. Vitézy Dávid – Ilyen mélyen nyúlhat bele Budapest kasszájába a főpolgármester

Nem csupán kitüntetett rang főpolgármesternek lenni, de a poszt számos többletjogot is biztosít a főváros első embere számára. A Fővárosi Közgyűlés összesen 210, az ő hatáskörébe tartozó ügyet ruházott át bizottságra, a főjegyzőre vagy épp a főpolgármesterre, ezek közül 108 Budapest vezetőjét illeti meg. Cikkünkben ezek közül szemezgetünk.

Új polgármester vs. régi polgármester? Mi lesz júniustól októberig?

A távozó településvezetők október 1-jéig maradnak hivatalban, dacára annak, hogy a választás jogerős eredményét a napokban-hetekben megállapítják az illetékes választási, illetve fellebbviteli szervek. De milyen jogosítványai vannak a távozóknak és az újaknak? Cikkünkben ennek járunk utána.

4 + 1 érdekes eredmény az önkormányzati választásról

A győztes vagy épp elbukott polgármesterekről viszonylag sok szó esett a napokban, a budapesti főpolgármester-jelöltek közti fél lépcsőháznyi vokskülönbség pedig a közbeszédben még az európai parlamenti választás eredményeit is háttérbe szorította. Ám meglehetősen kevés szó esik a nagyvárosok egyéni választókerületekben megválasztott képviselőiről, mivel ők általában a városvezető vagy épp az ellenlábasa mögött álló nagy tömbhöz tartoznak. Mi azonban találtunk érdekességeket, cikkünkben őket mutatjuk be.

