Dobrev Klára még a választások előtt belenyúlna a szavazati jogokba

mfor.hu

Évértékelőjében a DK elnöke azt javasolta, vegyék el a határon túliak szavazati  jogát.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke egy budapesti szállodában tartotta meg első évértékelő beszédét a párt elnökeként. A pártelnök úgy fogalmazott, hogy 2025 nehéz év volt, ami után döbbenten nézik, hogy számos elv és érték – „Európa, demokrácia, pluralizmus, egymás tisztelete, kisebbségi jogok, szabad szerelem, igazságosság, szolidaritás, empátia” – már csak a baloldaliaknak fontos, mintha sokan elfelejtették volna, hogy miért akarják az Orbán-rendszer végét.

Dobrev kitért arra is, hogy a legfontosabb ügyekben a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk együtt szavaznak az Európai Parlamentben, az erős Európa pedig már csak a DK-nak fontos. A pártelnök felsorolta azokat az ügyeket, amelyekben ma csak a baloldal áll az emberek pártján, és felidézte, hogyan segítettek bankok és multik által vegzált vagy megkárosított embereknek, valamint hogy hogyan juttattak kedvezményes árú élelmiszereket az ország több mint 50 pontjára.

Fotó: DK

A csak a DK által képviselt ügyek között Dobrev Klára kiemelte a határon túliak szavazati jogának ügyét. Dobrev arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint már most közel félmillióan regisztráltak a határon túlról a 2026-os választásra, ez pedig kétszer annyi ember, mint ahányan 2022-ben szavaztak a határon túlról.

Dobrev Klára arról beszélt, hogy amikor a határon túliak a Fideszre szavaznak, „akkor politikai felmentést adnak az elmúlt tizenhat év minden döntésére, minden mulasztására, minden bűnére és kudarcára – úgy, hogy annak sem kell viselniük a következményeit, ha semmi sem változik Magyarországon”.

Dobrev leszögezte, hogy a határon túliak szavazati joga egy káros és igazságtalan intézmény, ami elárulja a magyar adófizetőket, és megosztja a határon innen és határon túl élőket.

A pártelnök ezzel kapcsolatban elmondta, lenne egy javaslata a nemzetegyesítésre: „a nemzetegyesítő terv egyetlen pontból áll: Vegyük el a határon túliak szavazati jogát! Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét!” Dobrev hozzátette, hogy ha a Fidesznek, a Tiszának és a Mi Hazánknak valóban a nemzet egysége volna fontos, akkor ők is elvennék a határon túliak szavazati jogát. „De nem az a fontos nekik”.

