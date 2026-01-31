Igyekezniük kell ezeknek a honfitársainknak, ha áprilisban szavazni szeretnének

3p
A látássérültek február 3-án, kedden délutánig igényelhetik a Nemzeti Választási Irodától a Braille-írással készült értesítőt.

A választási eljárásról szóló törvény alapelvei között szerepel a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának segítése. Ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok élhessenek a választójogukkal, például Braille-írással készült értesítőt és könnyített formában megírt, azaz egyszerűbben megfogalmazott tájékoztatót igényelhetnek, a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhatnak, a voksolásához pedig Braille-írással ellátott szavazósablont kérhetnek.

A Braille-írással készült értesítőt és az egyszerűbben megfogalmazott tájékoztatót február 3-án 16 óráig lehet kérni online a www.valasztas.hu oldalon, személyesen vagy levélben pedig bármelyik helyi választási irodában. Ahhoz pedig, hogy a választópolgár a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, kérelmet kell benyújtania, ezt legkésőbb április 2-án 16 óráig be kell adnia a www.valasztas.hu oldalon, személyesen vagy levélben pedig bármelyik helyi választási irodában.

A Braille-írással ellátott szavazósablon olyan kartonból készített tasak, amely a szavazólap szövegét tartalmazza és a szavazásra szolgáló köröknél ki van vágva. A szavazólapot a szavazatszámláló bizottság becsúsztatja a sablonba, a látássérült választópolgár pedig a fülkében kitapogatja a szöveget, és a kivágáson keresztül berajzolja az X-et, majd kiveszi a szavazólapot a sablonból és az urnába dobja.

Amíg nem tudják az összes szavazóhelyiséget akadálymentessé tenni, addig a választópolgárnak előre jeleznie kell, ha ilyen szavazóhelyiségben szeretne voksolni. A törvény szerint minden település minden választókerületében legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell, országszerte 8017 akadálymentes szavazókör van.

A választópolgár – ha a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes – április 9-én 16 óráig kérheti, hogy akadálymentes helyiségben szavazhasson.

Ebben az esetben a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és a választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt mozgásában korlátozott, és nem akar vagy nem tud a szavazókörben szavazni, mozgóurnát igényelhet, ha az a cím, ahova a mozgóurnát kéri és a lakcíme ugyanabban a szavazókörben található.

A mozgóurna iránti kérelem elektronikus azonosítással elektronikus űrlapon a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be. Elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton, illetve a HVI-hez levélben is benyújtható a kérelem a szavazást megelőző 3. nap, azaz április 9. 16.00 óráig. Személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján a szavazást megelőző 2. nap, április 10-én 16.00 óráig nyújtható be a kérelem a HVI-hez.

Ezután az illetékes szavazatszámláló bizottságtól a szavazás napján délig kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel lehet mozgóurnát kérni.

(MTI)

