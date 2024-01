Márki-Zay Péter meghökkentő választ küldött Lázár Jánosnak

Beszámoltunk arról, hogy Lázár János a Facebook-oldalán bejelentett, 2026-ban nem indul újabb, egyéni parlamenti mandátumért a választókerületben.

Ez reagálásra késztette Lázár legnagyobb ellenlábasát. Most, két évvel azután, hogy a körzetben fényes győzelmet arattál velem szemben, “itt a lehetőség, indulj el Te a Fidesz színeiben a polgármesterségért Vásárhelyen!” - írja a Facebook-oldalán közzétett nyílt levelében Márki-Zay Péter.

“Döntésed hátterét talán egyszer a nagyközönség is megismeri, addig is reménykedünk, hogy közéleti szerepvállalásod hátralévő idejében az eddigiekkel szemben nem a családod, hanem a tágabb közösséged fogod gyarapítani” - tette hozzá a politikus, az ellenzék 2022-es miniszterelnök-jelöltje.

Márki-Zay pikírten úgy fogalmaz, “Hódmezővásárhely már azt is megköszöni, ha nem akadályozod az elmúlt években megindult fejlődést: a város ugyanis éppen hogy nem lemarad, hanem minden ranglistán emelkedett: a KSH szerint tavaly már a 10. lett a megyei jogú városok között, a legápoltabb közterületekkel, legjobb helyi közlekedéssel és hulladékgazdálkodással. De mi csökkentettük a legnagyobb mértékben a helyi adókat, fizettük vissza utánatok az ország legtöbb adósságát, és nyújtottuk ennek ellenére a legtöbb támogatást a kisnyugdíjasoknak, legtöbb ingyenes szolgáltatást a családoknak. A rendőrség szerint is legbiztonságosabb város a Korrupciókutató szerint a legkevésbé korrupt is - míg a Ti örökségetek még a legkorruptabb város volt az országban (igaz, Veled ellentétben én nem gazdagodtam meg a közszereplésem alatt, és a Ti időtökkel szemben mi minden számlát időben kifizetünk...)” - állítja Hódmezővásárhely polgármestere.

Márki-Zay szerint azt, hogy Lázár János városvezetőként és miniszterként mit ért el, “majd az utókor értékeli (a kudarcok mellett én látom a sikereid is), de attól bárkit óva intenék, hogy készpénznek vegye az ígéreteid. Hódmezővásárhely hiába várta, hogy felújíttatod a templomainkat, eltörlöd a sírhelymegváltási díjat, kárpótlást adsz a K-Art károsultaknak, vagy egy 1500 fős munkáltatót hozol a városba” - írja.

Márki-Zay azt is szóvá teszi, hogy bár 2019-ben a helyi Fidesz felkérte Lázár Jánost, hogy induljon el vele szemben a város polgármesteri tisztségéért, de “akkor nevetséges kifogással kitértél ez elől. Most, két évvel azután, hogy a körzetben fényes győzelmet arattál velem szemben (noha az egyetlen parlamentbe jutott fideszes képviselő lettél, aki kevesebb szavazatot kapott, még százalékban is, mint négy évvel korábban), miután bejelentetted, hogy képviselő már nem leszel, itt a lehetőség, indulj el Te a Fidesz színeiben a polgármesterségért Vásárhelyen!” - üzeni a miniszternek.

Egy disznóvágás, néhány száz vagy néhány ezer, romos házakba bejelentett szerbiai magyar voksturista (megszavaztátok, teljesen legális!), és nyerhető a város! - ironizál a polgármester.

“Ha erre nem vállalkozol, akkor viszont arra kérlek, hogy ne hátráltasd tovább a város fejlődését, engedd, hogy az itt élők érdekében továbbra is korrupciómentesen, zsarnokok nélkül élhessünk, felújítsuk és ne leromboljuk történelmi épületeinket, köztereinket, fákat ültessünk és ne betondzsungelt kapjunk, a szegényeket támogassuk és ne a gazdagoknak játszassák át az adófizetők pénzét, ne a polgármester mondja meg, ki melyik bankban vezessen számlát” - fogalmaz a levelében.

Bármilyen döntést hozol, remélem mostantól a közösséget gyarapítod

- “örökséged nem a magánkézbe átjátszott kastélyokban, eltitkolt svájci számlákban, strómanokra íratott földbirtokokban, luxusautókban mérik majd, hanem abban, hogy hány honfitársadnak tudsz olyan otthont építeni, hogy az annyira vágyott nyugati életszínvonalért, egészségügyért, oktatásért, közlekedésért, jogállamért ne kelljen Nyugatra távozniuk” - írja “minden vásárhelyi nevében” Márki-Zay a nyílt levelében.