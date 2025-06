Tovább terjeszkedik a 4iG

Fekete szerint a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. a 4iG Csoport IT és távközlési tapasztalatára építve erős pozícióban van ahhoz, hogy a közép- és kelet-európai térség meghatározó szereplője legyen.

Az űr- és védelmi szektorról a 4iG vezérigazgatója azt tartotta szükségesnek kihangsúlyozni, hogy abban egyre kedvezőbb az üzleti és pénzügyi környezet, amit a jelentős piaci elvárások is támogatnak – ez világszerte segíti az új fejlesztéseket és a nagy projektek indítását.

Az erős észak-macedóniai távközlési jelenlétének megalapozásával a 4iG Csoport lehetőséget teremt az informatikai, illetve űr- és védelmi leányvállalatai további terjeszkedésének is.

Áttérve Albániára, a 4iG ottani rendszere erős határokon átnyúló szinergiákat biztosít a régióban, ez hatékony hálózatfejlesztést tesz lehetővé. A 4iG kérelme alapján a szabályozó hatóság 2025 áprilisában elindította a rádiófrekvencia használati jogára irányuló eljárást. A 4iG mellett két másik jelentkező is jelezte részvételi szándékát, várhatóan a hatóság versenyt indít. A frekvenciasávok megvásárlására 2025. július-augusztusban kerülhet sor, míg a kereskedelmi szolgáltatások 2026 végén indulhatnak el a tervek szerint.

A 4iG idén április 7-én nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá és az EuroTelesites AG-vel, amely értelmében az utábbi bázisállomásain és toronyvállalati szolgáltatásain épül ki országos, nagy kapacitású 5G mobilhálózat Észak-Macedóniában. A dél-európai országban most mindössze két mobilszolgáltató működik (a Deutsche Telekom Group és az A1 Group), az új belépők számára elérhető egy erős, 5G-központú frekvenciasáv-portfólió, ezáltal kedvező a környezet a piacra lépéshez – közölte Fekete.

A One Crna Gora forgalma 2025 első negyedévében 3,3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, elsősorban a B2C postpaid szegmensből származó előfizetési és forgalmi bevételekkel, amelyek ellensúlyozták az IC-bevételek csökkenését. Az EBITDA 5,4 százalék-kal nőtt, amit magasabb árbevétel és bruttó nyereség támogatott, ugyanakkor a működési költségek is emelkedtek. Az EBITDA-marzs 41 százalékra javult.

A One Albánia árbevétele stabil maradt éves összehasonlításban, ezt támogatta a B2C postpaid mobil szegmens erősödése a pre-to-post migrációs stratégia megvalósításával. Az EBITDA 9,6 százalékkal csökkent a magasabb működési költségek miatt. Erre adott válaszként új bevételtermelő intézkedéseket vezettek be és hatékonyságnövelő program indult az EBITDA-javítás érdekében.

A vezetékes infrastruktúrát kezelő 4iG InfraCo Holding Zrt. jelenleg kialakítás alatt áll, a zajló átszervezés közben működik, és átmeneti MSA-megállapodás keretében szolgálja ki alapvető partnereként a ComCo-t. Folyamatban van a végleges működési kör meghatározása a hatékonyság, a megbízhatóság és a hosszú távú növekedés elősegítése érdekében. Mindez Fekete szerint erős alapot teremthet az InfraCo Magyarország vezető infrastruktúra-vállalattá válásához. Aki arra is kitért, hogy a 2024 első negyedévéhez képest tapasztalható 5 százalékos nettóárbevétel-csökkenés elsősorban a műsorszórási tevékenység szegmensből való kiválása miatt történt. Ezzel párhuzamosan az EBITDA-marzs is csökkent, 4százalékkal az előző év azonos időszakához képest (proforma alapon) a növekedést megalapozó munkálatokat tükrözi.

A részletekről Fekete Péter, a 4iG vezérigazgatója számolt be a hétfőn tartott sajtótájékoztatón, először országonkénti bontásban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!