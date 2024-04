A Duna Aszfalt hidat verhet, majdnem 300 milliárdért

Tavaly év végén hangzott el először, hogy várhatóan minden idők legdrágább magyar hídja épülhet meg Mohácsnál a közeljövőben – írja az Átlátszó. A 300-320 milliárdos összegről a makói Rádió7-nek adott interjújában beszélt Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter által megjósolt számok mára valósággá váltak, hiszen megjelentek a beruházásra kiírt tender legfrissebb dokumentumai. A Mohácsi Duna-híd, a csatlakozó 51 sz. másodrendű főút és az M6 autópálya közötti úthálózat kivitelezési feladataira írt ki közbeszerzési eljárást az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tavaly ősszel. Az ekr.gov.hu-ra szerdán töltötték fel az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést.

Ez alapján a STRABAG Építő Kft. nettó 309 962 062 755 forintért, míg a SWIETELSKY Magyarország Kft. nettó 316 028 476 998 forintért vállalta volna a munkát.

A legolcsóbb ajánlatot pedig a Duna Aszfalt adta, ami nettó 294 961 013 549 forintot jelent

Persze a mohácsi Duna-hídra sem szántak ennyi pénzt eredetileg. Az évtizedek óta ígérgetett híd minden választási kampány témája volt, de eddig valamiért nem készült el.

A Dunán Mohácsnál most komppal lehet átkelni

Fotó: wikipedia

Az építkezés költségét 2010-ben 26,5 milliárd forintra becsülték, majd miután a kormány 2017-ben határozatban rendelte el a mohácsi Duna-híd engedélyezési-, illetve kiviteli terveinek elkészítését,

Orbán Viktor akkor azt nyilatkozta, hogy „lesz híd, a pénz megvan rá, csak tervek nincsenek.”

Azóta lettek tervek is, amelyek ráadásul nemcsak a hidat, hanem az úthálózatot is magukba foglalják. A nyertes vállalkozónak tehát több feladata is lesz.