Kigyulladt egy InterCity vonat mozdonya Veszprém közelében

A tűzoltók kiérkezésekor már csak füstölgött magában.

„Egy személyvonat villanymozdonyának motorterében keletkezett tűz (a Veszprém vármegyei) Dabroncon. A keszthelyi hivatásos és a sümegi önkormányzati tűzoltók kiérkezésére már csak füstölés volt tapasztalható, amelyet az egységek porral oltóval szüntettek meg. A vonaton mintegy harmincan utaztak, információk szerint mentesítő járattal folytatják útjukat.” – jelentette a katasztrófavédelem, amit az MTI is közölt.

A MÁV vonatai mellett elhúzott az idő?
Fotó: Facebook/Hegyi Zsolt

A Mávinform azt közölte: az Ajkáról Ljubljanába tartó Citadella InterCity mozdonya Dabronc közelében meghibásodott, elvontatásáig ezen a szakaszon szünetel a vonatközlekedés. Az Ukk–Zalaegerszeg-szakaszon pénteken hosszabb eljutási időre kell számítani, Zalabér-Batyk és Ukk között pótlóbuszok közlekednek a Göcsej IC-k helyett – teszi hozzá a Telex.

A Waberer’s Logisztikai Szegmense és az MVM Csoport új, három évre szóló stratégiai együttműködést indít, amelynek célja egy egységes, hatékony és magas színvonalú logisztikai és szállítási rendszer kialakítása az energetikai szektorban.

Expresszvillamossal és járatsűrítésekkel segíti a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a közlekedőket a Keleti pályaudvar augusztus 25. és szeptember 20. közötti lezárása idején.

A Mohu operatív igazgatója, Runtág Tivadar szerint a cég veszteségei a működésből fakadnak, ezért újratárgyalják a szerződéseket az alvállalkozókkal.

A bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján közölte: a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. részesedése immár nulla.

A mobilos cég több szolgáltatása is elérhetetlen lesz kedden 22 órától – derül ki a szolgáltató oldalán megjelent tájékoztatóból.

Carl Schelleman foglalta el a posztot augusztus 1-jétől, aki eddig a német piac regionális vezetője volt.

A magyar munkavállalók gyakran a szabadságuk alatt sem tudják teljes mértékben letenni a munkahelyi teendőket és ennek nemcsak egyéni, hanem sokszor szervezeti okai is vannak. Tízből két megkérdezett dolgozó ugyanis arról számolt be, hogy egyáltalán nincs kidolgozott helyettesítési rendszer a munkahelyén, ezért saját módszereikkel igyekeznek megoldani ezeket a helyzeteket. Tízből öt munkavállaló kisebb problémákat jelzett, tízből három pedig elégedett volt ezen a téren – derül ki a Profession.hu friss, reprezentatív felméréséből. 

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Széchenyi Kártya Program. 

Mit üzen a szabályosan működő magyar cégeknek a Ruszwurm évtizedekig elhúzódó ügye? Erről is beszélgetett a Trend FM reggeli műsorában munkatársunk. Emellett szóba kerültek a turistákat fenyegető veszélyek és az azok elleni védekezési lehetőségek is.

Elkészült a fejlesztés.

