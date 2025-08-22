Kigyulladt egy InterCity vonat mozdonya Veszprém közelében

„Egy személyvonat villanymozdonyának motorterében keletkezett tűz (a Veszprém vármegyei) Dabroncon. A keszthelyi hivatásos és a sümegi önkormányzati tűzoltók kiérkezésére már csak füstölés volt tapasztalható, amelyet az egységek porral oltóval szüntettek meg. A vonaton mintegy harmincan utaztak, információk szerint mentesítő járattal folytatják útjukat.” – jelentette a katasztrófavédelem, amit az MTI is közölt.

A MÁV vonatai mellett elhúzott az idő?

Fotó: Facebook/Hegyi Zsolt

A Mávinform azt közölte: az Ajkáról Ljubljanába tartó Citadella InterCity mozdonya Dabronc közelében meghibásodott, elvontatásáig ezen a szakaszon szünetel a vonatközlekedés. Az Ukk–Zalaegerszeg-szakaszon pénteken hosszabb eljutási időre kell számítani, Zalabér-Batyk és Ukk között pótlóbuszok közlekednek a Göcsej IC-k helyett – teszi hozzá a Telex.