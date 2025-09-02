Az önkormányzati tulajdonú Gyulahús nagy beruházást indít

Görgényi Ernő (Fidesz-KDNP), Gyula polgármestere elmondta, a 2013 óta működő cég 2,2 milliárd forintot meghaladó támogatást nyert el 50 százalékos intenzitással. Emlékeztetett arra, hogy a 350 dolgozót foglalkoztató cég 2013 óta minden évben nyereségesen működött, tavaly az adózás utáni eredménye meghaladta a 479 millió forintot. A nyereséget a tulajdonos minden évben visszaforgatta fejlesztésekre – hangsúlyozta, az MTI jelentése szerint.

Technológiai előrelépést terveznek

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Daka Zsolt ügyvezető igazgató felidézte, hogy tavaly jelent meg a Feldolgozóüzemek komplex fejlesztése elnevezésű pályázat, amelyre a kérelmet még tavaly szeptemberben beadták; a támogatói okiratot hétfőn vették át.

A támogatás vegyes finanszírozású, nagyrészt hazai, kisebb részt a Közös Agrárpolitika (KAP) stratégiai tervforrásból származik. A 2,2 milliárd forintos önerő biztosításához minimális hitelt vesznek fel. A beruházás megvalósítására 36 hónap áll rendelkezésre, de a fejlesztés egyes részeit már elindították, van, ami egy-két hónapon belül elkészül.

Kifejtette, hogy a Kétegyházi úti üzemben mintegy egymilliárdos, a Béke sugárútiban pedig több mint hárommilliárd forintos, elsősorban technológiai jellegű energetikai fejlesztés történik, utóbbi helyszínen a még Stéberl András által épített egyes érlelőt újítják fel. Cserélik a használati melegvizet előállító kazánokat, korszerűsítik a hűtésrendszert, új gépeket vásárolnak.

Hosszú táv

A fejlesztés fő célja a versenyképesség hosszútávú biztosítása, a termékelőállítás önköltségének csökkentése, a gyártás hatékonyságának növelése és az üzembiztonság javítása – mondta Daka Zsolt.

Hozzátette, a gázmegtakarítás éves szinten több százezer köbméterre tehető az évi körülbelül egymillió köbméter felhasznált gázból. Az új technológia révén az érlelőben a fűtéshez egyáltalán nem fognak gázt használni – mondta.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Gyulahús Kft. árbevétele 2024-ben csaknem 13 milliárd forint volt, amely mintegy egymilliárddal haladja meg az egy évvel korábbit.