Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Hosszan várhatják még a vonatot a magyarkúti kisiklás vonalán

December előtt nem indulhat újra a forgalom a kisiklott vonat balassagyarmati pályáján.

Legkorábban decemberben indulhat újra a vonatközlekedés a Vác–Balassagyarmat vonalnak azon a szakaszán, ahol szeptember közepén a rossz pályaviszonyok miatt Magyarkútnál kisiklott egy vonat – tudta meg a 24.hu.

A vonatforgalom csak a helyreállítást követően indulhat újra, addig buszokkal biztosítjuk a térségben élők, valamint az oda kirándulók közlekedését. A helyreállítás várhatóan a decemberi menetrendváltásig megtörténik – tájékoztatta a lapot a MÁV.

A rendőrség nyomozást indított közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával, ám szerdai tájékoztatásuk szerint az ügyben még nem történt gyanúsítotti kihallgatás.

A Vasutasok Szakszervezetének elnöke, Meleg János a lapnak elmondta: „a pályamester jelezte is, hogy gond van az érintett helyen a pályával, és fel kellene függeszteni a közlekedést, de ezt a jelzést valami miatt figyelmen kívül hagyták.”

A Vácról Balassagyarmatra tartó személyvonaton – amely a Verőce melletti Magyarkútnál siklott ki – húsz ember utazott. A balesetben két ember sérült meg könnyebben. A pálya állapotára jellemző, hogy a vonatok mentésére érkező darus vonat is kisiklott, bár a MÁV ezt úgy pontosította, hogy „a daru első tengelyének kerekei rövid időre leugrottak a sínről.”

Egy hétvége alatt annyian érdeklődtek iránta, mint máskor egy hónap alatt

Hatalmas az érdeklődés a szombaton bejelentett új, fix, évi 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel iránt: a Bankmonitornál egyetlen hétvége alatt annyian regisztráltak vállalkozói hitelre, mint az azt megelőző teljes hónapban összesen.

Rácsodálkozhat, ha ezekbe a SPAR áruházakba megy vásárolni

A SPAR Magyarország újabb áruházait modernizálta – Kőszegen, Esztergomban és Törökszentmiklóson –, összesen csaknem 1,7 milliárd forint beruházással.

A Sanofi bővíti budapesti szolgáltatóközpontját

Ötszáz új munkahelyet hoz létre a Sanofi francia gyógyszeripari cég budapesti szolgáltatóközpontjának bővítése – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Töltsd le az 5 éves MySPAR appot – spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at!

Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!

Távozna a Slovnaft vezérigazgatója, a befolyásos szlovákiai magyar

Világi Oszkár, aki 22 éve irányítja a Slovnaftot, 2006-tól vezérigazgatóként, először beszélt nyilvánosan a távozás lehetőségéről.

Stratégiai együttműködés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége között

Példátlan összefogás: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ) stratégiai együttműködést kötött a biztosításközvetítői szektor digitalizációjának előmozdítása érdekében. Nagy Elek, az MKIK és Keszthelyi Erik, az MBTSZ elnöke hangsúlyozta: a két szervezet olyan közös fellépésre készül, amely hosszú távon segíti a hazai biztosításközvetítői szektorban tevékenykedő kis- és középvállalkozásokat, fokozva az ágazat fejlődését, fenntartható növekedését és versenyképességét.

1500 milliárd forintra nőtt az önkormányzatok vagyona az OTP-nél

Megtartotta Önkormányzati Fórum rendezvényét az OTP.

Új vezetőket nevez ki a 4iG SDT

Az elmúlt időszak intenzív növekedési stratégájának megfelelően két új területtel kiegészülve, a piaci igényekhez és tevékenységébe illeszkedő a 4iG Space and Defence (4iG SDT) öt különálló üzletágat hozott létre, amelyek élére további hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberek érkeznek.

Eladó a Guardian orosházi síküveggyára

Megjelent a hirdetés a gyár eladására, ami a helyi üveggyártás végét is jelentheti.

Érvénytelenítették a gödi Samsung-gyár környezethasználati engedélyét

Fontos ítélet született.

