Hosszan várhatják még a vonatot a magyarkúti kisiklás vonalán

Legkorábban decemberben indulhat újra a vonatközlekedés a Vác–Balassagyarmat vonalnak azon a szakaszán, ahol szeptember közepén a rossz pályaviszonyok miatt Magyarkútnál kisiklott egy vonat – tudta meg a 24.hu.

A vonatforgalom csak a helyreállítást követően indulhat újra, addig buszokkal biztosítjuk a térségben élők, valamint az oda kirándulók közlekedését. A helyreállítás várhatóan a decemberi menetrendváltásig megtörténik – tájékoztatta a lapot a MÁV.

Magyarkútnál még sokat kell várni a vonatra

Fotó: Wikipédia/Rakás

A rendőrség nyomozást indított közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával, ám szerdai tájékoztatásuk szerint az ügyben még nem történt gyanúsítotti kihallgatás.

A Vasutasok Szakszervezetének elnöke, Meleg János a lapnak elmondta: „a pályamester jelezte is, hogy gond van az érintett helyen a pályával, és fel kellene függeszteni a közlekedést, de ezt a jelzést valami miatt figyelmen kívül hagyták.”

A Vácról Balassagyarmatra tartó személyvonaton – amely a Verőce melletti Magyarkútnál siklott ki – húsz ember utazott. A balesetben két ember sérült meg könnyebben. A pálya állapotára jellemző, hogy a vonatok mentésére érkező darus vonat is kisiklott, bár a MÁV ezt úgy pontosította, hogy „a daru első tengelyének kerekei rövid időre leugrottak a sínről.”