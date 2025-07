A 4iG Csoport fontos kazahsztáni tárgyalásokat folytatott

A 4iG Csoport célja, hogy a most azonosított stratégiai együttműködési területeken – a digitális gazdaság, a védelmi ipar és az űripar metszetében – konkrét projekteket indítson el, és a jövőben is stratégiai partnerként mélyítse el kapcsolatait Kazahsztánnal.

A delegáció találkozott Kuanyshbek Yessekeevvel, a Kazah Köztársaság elnökének digitalizációs tanácsadójával is. A megbeszélés fókuszában a digitális infrastruktúrával kapcsolatos közös kezdeményezések és befektetési lehetőségek álltak.

Fontos iparági egyeztetés zajlott Yerassyl Nagaspayev ipari és építésügyi miniszterrel, valamint a Kazakhstan Engineering nemzeti védelmi ipari holding vezetésével is. A felek a védelmi ipari együttműködések lehetőségeit, többek között a pilóta nélküli és drónellenes rendszerek fejlesztését, valamint a fegyveres erők modernizációját tekintették át.

A 4iG elnöke továbbá megbeszélést folytatott Alibek Kuantyrov külügyminiszter-helyettessel, a KAZAKH INVEST állami befektetésösztönző ügynökség, valamint az Astana International Financial Centre (AIFC) képviselőivel. A tárgyalások Kazahsztán befektetési környezetének és a stratégiai ágazatokban rejlő partnerségi lehetőségek feltérképezését célozták – áll a cég közleményében.

