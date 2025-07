A kormánybiztos szerint a BYD kitart Magyarország mellett

Joó István a közösségi oldalán fake news-nak nevezte, hogy a BYD elhalasztja a szegedi gyár elindítását, és a magyarországi helyett a törökországi üzemben futtatja fel a termelést. Tájékoztatása szerint a BYD központja kedden megerősítette, hogy továbbra is teljes gőzzel haladnak a munkálatok Szegeden – számol be róla az MTI.

Joó István, a HIPA vezérigazgatója szívén viseli a külföldi beruházások sorsát

A BYD Magyarország melletti elkötelezettségét az is mutatja, hogy Hollandiából Budapestre telepítik európai üzleti központjukat – ami marketingszakemberektől hr-specialistákon át adatelemzőkig legalább kétezer magasan képzett embernek biztosít karrierlehetőséget a fővárosban –, és elindítanak két nagyszabású, együttvéve mintegy 250 millió eurós kutatás-fejlesztési programot hazai egyetemekkel együttműködésben.

A HIPA közleményében kitérnek arra, hogy a közelmúltban jelentették be, hogy a BYD a már 2017 óta működő komáromi üzemében elektromos buszok mellett elektromos meghajtású teherautókat is gyárt majd, ami nemcsak új termékpalettát és fejlett technológiát, hanem 620 új munkahelyet is jelent a Duna-parti városnak.