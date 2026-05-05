Megvan, hol vállal munkát az Index távozó főszerkesztője

Az Indextől távozó főszerkesztő, Fekete-Szalóky Zoltán a TV2-nél lesz Vaszily Miklós tanácsadója – hangzott el a Digital-Media Hungary konferencián a Media1 tudósítása szerint.

Május közepén távozik posztjáról az Index eddigi főszerkesztője, Fekete-Szalóky Zoltán, aki az elmúlt hat évben vezényelte a portál működését. Május 15-étől az eddigi főszerkesztő-helyettes, a korábban a Blikktől érkező Gedei Norbert veszi át a főszerkesztői posztot. Ezt a lapnál hétfőn megtartott dolgozói tájékoztatón jelentették be.

„Fekete-Szalóky Zoltán több mint hat éven át meghatározó szerepet játszott az Index szerkesztőségi működésében és szakmai fejlődésében. Vezetése alatt a szerkesztőség stabilan őrizte piacvezető pozícióját, fontos tartalmi fejlesztéseket valósított meg és kiemelkedő olvasottsági eredményeket ért el”

– méltatták a távozó főszerkesztő munkáját.

A távozás okát ugyanakkor nem közölték.

Vaszily Miklós, a TV2 Csoport elnök-vezérigazgatója, az Indexet tulajdonló Indamedia 50 százalékos tulajdonosa ma azt mondta a siófoki konferencián: Fekete-Szalóky Zoltán „nagyon nehéz időszakban vette át a lapot 6 évvel ezelőtt.”

„Most történt az elmúlt időszak eseményeinek a kiértékelése, és ekkor Zoli felajánlotta, hogy hátrébb lép, ha a cég érdekét ez szolgálja. Ezt követően, közösen arra a döntésre jutottunk, hogy így a legjobb mindenkinek.”

Vaszily Miklós hozzátette: „Zoli az Indamediától elmegy, de a TV2-nél a tanácsadóm lesz, és ő segíti majd a csatorna, illetve a hírterület átalakítását.”

A hírterületet azért alakítják át, mert nemrég elbocsátották Szalai Vivien hírigazgatót.

Korábban az Index egy helyreigazítást közölt, aminek az volt a lényege, hogy a „Tisza-adócsomagról” szóló hírverés hamis dokumentumra épült. Magyar Péter, a Tisza elnöke ugyanakkor valódi helyreigazítást kért a portáltól. Az ügyről bővebben ott olvashatnak:

Hűtlen kezelés és versenykorlátozás: nyomozás indult Mészáros Lőrinc autós cégével szemben

Hűtlen kezelés és versenyt korlátozó megállapodás büntette miatt folytat nyomozást a rendőrség Mészáros Lőrinc autós cégével, a Mészáros M1 Autókereskedő Kft.-val szemben.

Hernádi Zsolték dörzsölhetik a tenyerüket, hamarosan a szerb NIS tulajdonosai lehetnek

Jól haladnak a tárgyalások a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz többségi tulajdonosa és a Mol magyar olajipari vállalat között. A megbeszélések május 16. körül lezárulhatnak – jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter kedden.

A Balásy-cégek is menthetik a vagyont, a rendőrség nyomoz

Kedd délután közleményt adott ki a rendőrség arról, hogy Balásy Gyula cégei is érintettek az úgynevezett vagyonkimenekítéssel kapcsolatosan indult eljárásban.

A szakmai szervezetek szerint nem igaz, hogy valós verseny zajlott volna az Orbán-rendszer alatt a reklám- és médiapiacon

A Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) és a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) a Kontroll május 4-i műsorában elhangzott Balásy-interjú kapcsán fejtette ki véleményét. Szerintük a Balásy Gyula által megfogalmazott állítások és a bemutatott működési kép több ponton sem tükrözi a kommunikációs iparág valós működését.

Az egyenlő bérek kérdésével is azonnal foglalkoznia kell majd a Tiszának

A bértranszparenciáról szóló uniós irányelv hazai jogrendbe való átültetésének folyamata az országgyűlési választások, illetve az ezt követő átmeneti időszak miatt időlegesen megrekedt: immár biztossá vált, hogy a 2026. június 7-i implementációs határidőre nem születik meg a végleges magyar szabályozás. A EY és Trenkwalder közös közleményben arra ösztönzi a hazai cégeket, hogy a bevezetés időpontjától függetlenül kezdjék meg a bértranszparencia-alapelvek mielőbbi alkalmazását.

Jászai Gellért az Egyesült Államokban tárgyalt

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója washingtoni tárgyalásain a magyar-amerikai kapcsolatok további mélyítéséről folytatott egyeztetéseket, kiemelt hangsúllyal a vállalatcsoport által korábban megkezdett űripari és védelmi együttműködésekre.

Nem jöhet több vendégmunkás? Reagált a munkaerőkölcsönző

A Tisza-kormány eddigi kommunikációja alapján 2026. június 1-jétől a vendégmunkások részére kiadandó engedélyek rendszere átmenetileg felfüggesztésre kerülhet. Ezzel egy időben a vonatkozó szabályozás felülvizsgálata is megkezdődhet. A témában a közelmúltban érkezett részvényesi megkeresésekre reagált közleményben a munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó, BÉT-en jegyzett Pensum.

Súlyos mérgeket mutatott ki a Greenpeace Mészáros Lőrinc egyik cégének telephelye mellett

Súlyos szennyezést mért a Greenpeace friss mérése a Vértesi Környezetgazdálkodási (VKG) Zrt. telephelye melletti Pénzes-patakban.

A WING Csoporthoz tartozó AKKO Invest: a társaság Igazgatótanácsa Gerő Jánost nevezte ki vezérigazgatónak.

Főszerkesztőt vált az Index. Május közepén távozik posztjáról az eddigi főszerkesztő Fekete-Szalóky Zoltán, aki az elmúlt hat évben vezényelte a kiadvány működését. Az új vezető házon belülről érkezik, május 15-től az eddigi főszerkesztő-helyettes Gedei Norbert veszi át a főszerkesztői posztot – jelentette be a társaság a lapnál ma megtartott dolgozói tájékoztatón. 

