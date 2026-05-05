Megvan, hol vállal munkát az Index távozó főszerkesztője

Május közepén távozik posztjáról az Index eddigi főszerkesztője, Fekete-Szalóky Zoltán, aki az elmúlt hat évben vezényelte a portál működését. Május 15-étől az eddigi főszerkesztő-helyettes, a korábban a Blikktől érkező Gedei Norbert veszi át a főszerkesztői posztot. Ezt a lapnál hétfőn megtartott dolgozói tájékoztatón jelentették be.

„Fekete-Szalóky Zoltán több mint hat éven át meghatározó szerepet játszott az Index szerkesztőségi működésében és szakmai fejlődésében. Vezetése alatt a szerkesztőség stabilan őrizte piacvezető pozícióját, fontos tartalmi fejlesztéseket valósított meg és kiemelkedő olvasottsági eredményeket ért el”

– méltatták a távozó főszerkesztő munkáját.

A távozás okát ugyanakkor nem közölték.

Vaszily Miklós, a TV2 Csoport elnök-vezérigazgatója, az Indexet tulajdonló Indamedia 50 százalékos tulajdonosa ma azt mondta a siófoki konferencián: Fekete-Szalóky Zoltán „nagyon nehéz időszakban vette át a lapot 6 évvel ezelőtt.”

„Most történt az elmúlt időszak eseményeinek a kiértékelése, és ekkor Zoli felajánlotta, hogy hátrébb lép, ha a cég érdekét ez szolgálja. Ezt követően, közösen arra a döntésre jutottunk, hogy így a legjobb mindenkinek.”

Vaszily Miklós hozzátette: „Zoli az Indamediától elmegy, de a TV2-nél a tanácsadóm lesz, és ő segíti majd a csatorna, illetve a hírterület átalakítását.”

A hírterületet azért alakítják át, mert nemrég elbocsátották Szalai Vivien hírigazgatót.

Szalai Vivien 2016 óta töltötte be a posztot.

Korábban az Index egy helyreigazítást közölt, aminek az volt a lényege, hogy a „Tisza-adócsomagról” szóló hírverés hamis dokumentumra épült. Magyar Péter, a Tisza elnöke ugyanakkor valódi helyreigazítást kért a portáltól. Az ügyről bővebben ott olvashatnak: