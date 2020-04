Rendkívüli hitelgarancia programot indít a Garantiqa

Az első körben az év végéig meghirdetett program célja, hogy a 2020. január elsejétől kezdődő időszakban a COVID-19 vírus terjedésével összefüggő gazdasági folyamatok miatt nehéz helyzetbe került nem pénzügyi vállalkozásokat a működőképességük visszaállításában, illetve megőrzésében segítse.

A program keretében a mikro,- kis-, és középvállalkozások, továbbá nagyvállalatok folyószámlahiteleikhez, forgóeszköz- és beruházási hiteleikhez vehetik igénybe a 90 százalékos mértékű állami garanciavállalást. Az új garanciaprogram ezzel hozzájárul a vállalkozások likviditási problémáinak megoldásához, a hazai munkahelyek megőrzéséhez, és támogatja a fejlesztési tevékenységek ösztönzését is.

Dr. Búza Éva vezérigazgató az új program elindításával összefüggésben elmondta: a világméretű koronavírus járvány hosszú távú gazdasági hatásai egyelőre nem megjósolhatóak, de az jól látszik, hogy a gazdasági élet szereplői számára a rendkívüli helyzet már rövid távon is komoly nehézségeket, károkat okoz. A Garantiqa kiemelten fontos célja, hogy hathatós segítséget nyújtson a válság ideje alatt is a vállalkozások likviditásának fenntartásához, a munkahelyek megőrzéséhez továbbá beruházásaik megvalósításához, legyen szó akár kis- közepes vagy nagyvállalatról. Miután az Európai Bizottság március 19-én elfogadta a koronavírus gazdasági hatásai kezelésére alkalmazható tagállami intézkedésekre vonatkozó átmeneti keretszabályt, így a szabályozási környezet is lehetőséget nyújt az új program elindítására.

A Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében igénybe vett hitelek maximális összege nem haladhatja meg a vállalat által kifizetett éves bérköltség és járulékok költségének kétszeresét, vagy a 2019-es árbevételük 25 százalékát. Ugyanakkor indokolt esetben a hiteligénylő kkv 18 hónapnyi likviditási igényének megfelelő mértékű, vagy a hiteligénylő nagyvállalat 12 hónapnyi likviditási igényének megfelelő mértékű finanszírozás nyújtható. Az egy adósnak nyújtott maximális kezességvállalás mértéke elérheti akár az 5 milliárd forintot is, ami már a nagyvállalatok hitelhez jutásában is komoly segítség lehet.

A Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében igénybe vehető állami hátterű hitelgarancia feltételei rendkívül kedvezőek: a hitelfelvevő által fizetendő éves díj hitelösszegre vetítve futamidőtől függően a kkv-k esetében 0,25-1 százalék között van, a konstrukció állami díjtámogatása pedig 1 százalék. A nagyvállalatok által fizetendő díjak a kkv- díjak kétszerese.

Dr. Búza Éva elmondta: a hazai kkv hitelezés meghatározó szereplőjeként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. minden olyan intézkedést megtesz, ami a jelenlegi rendkívüli helyzetben hozzájárul a gazdasági nehézségek kezeléséhez. Az intézményi kezességvállalásnak ebben az időszakban még jelentősebb szerepe lehet a hazai vállalati szektor likviditásának, működésének biztosításában.

2019-ben minden ötödik kkv hitelfelvétel a Garantiqa kezességvállalásával valósult meg. Az előzetes, nem auditált adatok szerint 2019 év végén a Garantiqa kezességvállalásával a kkv szektorba áramlott hitelek nagysága 1046 milliárd forintot tett ki, a garanciavállalási portfolió pedig december végén elérte a 777 milliárd forintot.