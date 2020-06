100 milliárd forintra emelik a vállalkozásfejlesztési pályázat keretét

A gazdaságvédelmi akcióterv részeként a kormány májusban jelentős fejlesztési forrásokat csoportosított át, majd az így meghirdetett pályázatokban rekordidő alatt hirdették ki az első nyerteseket – emlékeztetett Varga Mihály kiemelve, hogy a támogatási kérelmek értékelése és elbírálása jelenleg is folyamatos, több cég esetében már előleget is kiutaltak, áll a Pénzügyminisztérium csütörtöki közleményében.

A cégek két operatív program, a GINOP és VEKOP keretében meghirdetett „Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztések támogatása” című felhívásokra jelentkezhettek 33,3 milliárd, illetve 18,8 milliárd forintos keretösszeggel. A kormány mostani döntésével mindkét program forrása emelkedik.

A tárcavezető elmondta, a pályázat olyan fejlesztéseket és beruházásokat támogat, amelyek a vállalkozások hatékonyságát, a munkahelyek védelmét és új munkahelyek létrehozását segítik. A feltételesen visszatérítendő támogatásból egyebek mellett új eszközök, gépek szerezhetők be, de felhasználható automatizált termelés kialakítására, információs technológiák fejlesztésére, ingatlan beruházásra, termék- és szolgáltatásfejlesztésre, képzésre is – részletezte Varga Mihály. Mint mondta: a pályázatra való kétszeres túljelentkezés azt mutatja, a magyar vállalkozások készek fejleszteni annak érdekében, hogy megerősödve kerüljenek ki a válságból. A kormány ezt nemcsak a pályázati keret megemelésével, hanem gyorsított, egyszerűsített eljárásrenddel is segíti.