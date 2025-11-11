2p

12 milliárdot kap az MVM hálózatfejlesztésre

mfor.hu

Az uniótól és a kormánytól.

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft. közel 12 milliárd forintos beruházást hajt végre elosztóhálózatainak digitális modernizálására, ezzel támogatva a zöld átállást – tájékoztatta a társaság kedden az MTI-t.

A tájékoztatás szerint a 2025 májusában kezdődő és 2028 végéig tartó beruházással tovább javul a megújuló energiatermelők hálózati integrációja, valamint az ellátásbiztonság és a kiberbiztonság, egyidejűleg a projekt hozzájárul a klímasemlegességi célok eléréséhez.

A fejlesztések a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz-2.2.2-24) keretében, az Európai Unió és a kormány 100 százalékos vissza nem térítendő támogatásával valósulnak meg – ismertették.

A közleményben kiemelték: a projekt az időjárásfüggő, megújuló alapú villamosenergia-termelés, elsősorban a naperőművek, dinamikus felfutásából adódó kihívásokra ad választ a fizikai hálózatfejlesztéseket kiegészítve. A fejlesztés célja, hogy az elosztói hálózatok adatvezérelt, biztonságos és rugalmas módon működjönek, képesek legyenek a termelés és fogyasztás egyensúlyának fenntartására, és biztosítsák a megbízható, fenntartható energiaellátást.

A beruházás keretében megújul a térinformatikai hálózatnyilvántartás, kiépülnek a modern kisfeszültségű adatgyűjtő rendszerek, valamint olyan szenzorokat telepítenek, amelyek valós idejű adatokat szolgáltatnak a hálózat állapotáról, lehetővé téve a távoli felügyeletet.

A fejlesztés része egy mesterséges intelligencián alapuló rendszer kiépítése is, amely a szabálytalan vételezések gyorsabb felismerését szolgálja. A projekt fontos eleme a kiberbiztonsági infrastruktúra megerősítése, valamint egy lakossági online infotérkép létrehozása, amelyen valós időben láthatók lesznek az üzemzavarok és karbantartási munkák a hálózaton – tájékoztatott az MVM.

(MTI)

