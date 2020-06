12,5 milliárdos támogatást nyert az Appeninn leányvállalata

Az ingatlanbefektetésekkel és vagyonkezeléssel foglalkozó Appeninn Nyrt. 2019-ben a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint készült egyedi beszámolója szerint 1,661 milliárd forint egyedi átfogó adózás utáni eredményt, IFRS szerinti konszolidált beszámolója szerint 10,215 millió euró átfogó adózott eredményt ért el. A társaság idén sem fizetett osztalékot, továbbra is a dinamikus növekedésre fókuszál, ezért az 1,661 milliárd forint teljes egyedi adózott eredményt eredménytartalékba helyezte.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Az Appeninn május 26-án jelentette be, hogy a két leányvállalata által nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztésére és új szállodák létesítésére korábban benyújtott pályázat is pozitív elbírálásban részesült.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!