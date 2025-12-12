13 milliárd forint 300 új munkahelyért? Szijjártó Péter bejelentést tett

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Egy friss tudományos vizsgálat kimutatta, hogy a bizonytalan eredetű ízesített e-cigaretták rákkeltő és toxikus fémeket tartalmazhatnak, amelyek koncentrációja a használat során akár ezerszeresére nőhet. Az e-cigaretták térnyerése számos európai országban jelent problémát, hazánkban is kihívást jelent az ellenőrizetlen, zárjegy nélküli vape-piac, amelyet a legújabb trendek szerint a kétes eredetű webáruházak és bújtatott közösségi médiás hirdetések tartanak életben. A tudományos eredmények és a hazai hatósági tapasztalatok együtt arra mutatnak: a fogyasztók gyakran olyan eszközöket szívnak, amelyek összetételét még a gyártó vagy a hatóság sem ismeri.