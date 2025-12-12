1p
Vállalatok Rheinmetall Szijjártó Péter

13 milliárd forint 300 új munkahelyért? Szijjártó Péter bejelentést tett

mfor.hu

A Rheinmetall csarnokavatóján járt. 

Háromszáz új, kifejezetten magas képzettséget igénylő munkahelyet teremt Szegeden a német Rheinmetall beruházása – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a Rheinmetall csarnokavató ünnepségén kiemelte, hogy a német vállalat járműipari részlegének mintegy 29 milliárd forintos zöldmezős beruházását a kormány körülbelül 13 milliárd forinttal támogatta.

A miniszter elmondta, ez lesz a cégcsoport első Németországon kívüli hibrid telephelye, ahol elsősorban olyan alkatrészeket fognak gyártani, amelyek a hagyományos és az elektromos meghajtású járművekben és a megújuló energiát termelő erőművekben is különös fontossággal bírnak.

