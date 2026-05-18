134 milliárd dollár volt a tét, Elon Musk verheti a fejét a falba

Hétfőn Elon Musk ellen ítélt az esküdtszék abban a perben, amelyet a milliárdos Sam Altman, az OpenAI elnöke ellen indított – adta hírül a The Guardian.

Musk azzal vádolta Altmant, hogy korábban azt állította, a ChatGPT-t is fejlesztő OpenAI nonprofit szervezet, és így gyűjtött pénzt a cég finanszírozásához, hogy aztán profitorientált vállalkozássá alakítsa a céget. Maga Musk is 38 millió dollárt adott az OpenAI-nak, amely a Teslával meggazdagodott üzletember saját mesterségesintelligencia-platformjának is egyik fő riválisa.

Musk keresetében azt követelte, hogy az OpenAI 134 milliárd dollárt csoportosítson át nyereségorientált ágazatából a nonprofit részlegbe, és hogy csinálják vissza a cég átalakítását.

Az esküdtszék döntése nem kötelező erejű, így az ügyet tárgyaló bírónak elméletben joga lenne ezzel akár ellentétes döntést is hozni – ám ő az ítélet kihirdetése után közölte: egyetért az esküdtszék döntésével.