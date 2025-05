15 milliárd forintos pofon érte a Dunaferr dolgozóit

Az, hogy mekkora volt a per tétje, jól mutatja az, hogy a dolgozóknak az elhúzódott pereskedés után nagyjából 15 milliárd forint járt volna, ebből körülbelül 12 milliárd az aktív munkavállalóké lett volna, akiknek a kollektív szerződés többféle pluszjuttatást garantált. A cikk szerint ilyen volt a fejenként majdnem 120 ezer forintos karácsonyi pulykapénz, plusz egyhavi nyári „nyaralási” pénz és szintén az alapbértől függő, havi rendszerességű, munkáltatói nyugdíjpénztári befizetés, továbbá a Munka Törvénykönyvében szereplőnél magasabb túlóra, ügyeleti és egyéb díjak.

A pereskedő dolgozók arra hivatkoztak, hogy a kollektív szerződést megszüntető cégvezető mandátuma 2020. június 30-án lejárt, mert ugyan azt a Covid miatt kihirdetett vészhelyzetben szeptember 30-ig meghosszabbította a csökevényes igazgatóság, a vészhelyzetnek még a felmondás előtt vége lett. Az elsőfokú bíróság ugyanakkor arra hivatkozott, hogy a dolgozói képviseletek még a felmondás után is tárgyaltak az utóbb illegitimnek tartott cégvezetővel.

A cikk szerint a Dunaferr DV Vasas Szakszervezet ugyanis többéves küzdelem után elveszítette az 1993-ban kötött kollektív szerződés 2020. augusztus 14-i egyoldalú, hat hónap múlva hatályba lépett felmondása miatt indított pert. Az elmúlt majdnem fél évtizedben többször fordult az ügy állása hol a dolgozók javára, hol a kárukra. Kétszer született elsőfokú ítélet a Székesfehérvári Törvényszéken, kétszer pedig jogerős a Győri Ítélőtáblán: az előbbi mindig a Dunaferrnek, az utóbbi viszont a dolgozóknak adott igazat. A portál kiemelte, a Kúria is másodszor döntött az ügyben: először 2023-ban, amikor megismételtette az egész eljárást, most pedig, amikor – az első foknak igazat adva – lezárta azt.

