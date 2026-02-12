15 milliárd forintos támogatást ad a kormány 400 új munkahelyért

A Kometa 99 Zrt. húsfeldolgozó cég 45 milliárd forint értékben hajt végre kapacitásbővítést Kaposváron, amelynek nyomán négyszáz új munkahely jön létre a városban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Kometa 99 Zrt. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az olasz tulajdonosi hátterű húsfeldolgozó vállalat 45 milliárd forint értékben hajt végre kapacitásbővítést, amihez az állam 15 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve négyszáz új munkahely létrehozását.