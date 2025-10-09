1500 milliárd forintra nőtt az önkormányzatok vagyona az OTP-nél

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Az Önkormányzatok Napját 1990, az első szabad önkormányzati választások óta szeptember 30-án tartják, amelyet az OTP Bank a települések több mint öt évtizedes stratégiai partnereként Önkormányzati Fórummal ünnepel meg. Az OTP a települések fejlesztéseinek elősegítésével Magyarország megújulását is szolgálja.

Idén is megrendezte Önkormányzati Fórum rendezvényét partner önkormányzatai részére az OTP Bank. A Gödöllői Királyi Kastélyba meghívott települési vezetők ezúttal is megerősítést kaptak arra vonatkozóan, hogy a bank az önkormányzatok piacvezető hitelintézeti partnereként továbbra is a települések megbízható és komplex szolgáltatója kíván maradni.

Az OTP Bank és az önkormányzatok stratégiai partneri viszonyát a személyes együttműködések mellett az elmúlt években a négy nagy önkormányzati szövetséggel, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (2016), a Megyei Jogú Városok Szövetségével (2019), a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével (2022) és a Magyar Önkormányzatok Szövetségével (2025) kötött megállapodások is tovább erősítik. A megállapodások alapvető célja a magyar települések fejlesztése, fejlődésük dinamizálása banki erőforrások biztosításával.

„Az OTP Bank évtizedek óta az önkormányzatok stratégiai partnere. Talán nem túlzás azt mondani, hogy mi értjük legjobban az önkormányzatok pénzügyi működését, problémáit és céljait, hiszen 54 éve foglalkozunk önkormányzati számlavezetéssel és finanszírozással. A 2014–2020-as EU-s ciklusban az OTP Bank minden 100 forintnyi támogatáshoz 30 forint beruházási hitelt tett hozzá. Ez kiváló példa arra, hogy a banki kapcsolat hogyan tud érdemben hozzájárulni az önkormányzatok fejlesztéseihez. Az önkormányzati szövetségekkel kötött stratégiai partnerségeink mind azt a célt szolgálják, hogy a magyar települések fejlődését banki erőforrásokkal is a lehető leghatékonyabban tudjuk támogatni” - mondta el a meghívottaknak szóló beszédében Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója.

Csányi Péter szerint a 2014–2020-as EU-s ciklusban az OTP Bank minden 100 forintnyi támogatáshoz 30 forint beruházási hitelt tett hozzá
Fotó: OTP Bank

Dr. Dukai Miklós, a Közigazgatási és területfejlesztési minisztérium államtitkára köszöntő beszédében elmondta: „A pénzintézetek nyújtotta szolgáltatások a helyhatóságok számára nélkülözhetetlenek. Az alapvető pénzügyi szolgáltatások és finanszírozási lehetőségek nélkül az önkormányzatok nem tudják hatékonyan ellátni a törvényben előírt kötelező, illetve az önként vállalt feladataikat. A helyi önkormányzatok és a pénzintézetek viszonya azonban nem egy egyszerű ügyfél-szolgáltató viszony. Ez a kapcsolat messze túlmutat az egyszerű számlavezetésen. Ez az együttműködés teljeskörű finanszírozási hálózatot jelent, amely biztosítja, hogy a helyi tervek és álmok valósággá válhassanak. Ez egy stratégiai partnerség, amely a közösség működésének anyagi alapjait biztosítja, és a fejlesztések motorjaként működik.”

Dr. Dukai Miklós rámutatott: a pénzintézetek nyújtotta szolgáltatások a helyhatóságok számára nélkülözhetetlenek
Fotó: OTP Bank

Az önkormányzatok a helyi gazdaság motorjai, a bank pedig aktívan támogatja fejlesztéseiket

Amikor az OTP Bank 1971-ben átvette a tanácsok számlavezetését, az ország összes településének nettó pénzügyi vagyona 140 milliárd forint volt, ez 2024-re 1500 milliárd forintra nőtt. Az elmúlt öt évben az önkormányzatok mérleg szerinti vagyonértéke 20 százalékkal
(10 340 milliárd forintról 12 457 milliárd forintra), míg felhalmozási kiadásuk egyharmadával nőtt és 2025-re meghaladta az 1 085 milliárd forintot. A helyi iparűzési adót illetően 2020-tól 1,5-szeresére (702 milliárd forintról 1 042 milliárd forintra) nőtt a bevétel.

A hazánkban felépült, több mint 193 minősített ipari park létrejöttében az önkormányzatok jelentős szerepet vállaltak; mára ezek a parkok mintegy 3 400 vállalkozásnak adnak otthon, 123 ezer fő foglalkoztatásával.

Az OTP Bank testre szabott pénzügyi megoldásokkal segíti az önkormányzatok működését

Az OTP Bank a több mint ötven év alatt több száz milliárd forinttal járult hozzá helyi fejlesztésekhez, olyan konstrukciókat kínálva, mint például a lejárat nélküli folyószámlahitel és az automatizált hitelbírálat a kisebb települések számára. Emellett a bank támogatja a likviditást, pályázati segítséget nyújt, és kedvezményes szolgáltatásokat kínál az önkormányzati dolgozóknak. Nem véletlen, hogy országosan az összes önkormányzati bevételek és kiadások közel 60%-a az OTP Bankon keresztül bonyolódik.

A kiemelt partneri viszony jó fokmérője, hogy a bank ma is piacvezető az önkormányzatok számlavezetésében. Ez azonban felelősséggel is jár: jól kell ismerni az ügyfelek szükségleteit és működésüket. A helyi sajátosságokban leginkább járatos önkormányzati ügyfelek a jelenben megoldandó feladatok és kihívások mellett gyakran mutatnak be innovatív projektötleteket: figyelembe veszik a jövőbeni fenntarthatóság és működőképesség által meghatározott korlátokat, és integrálják tevékenységükbe a lehetőségeket.

Likviditás támogatás

Az önkormányzatok utóbbi években beszűkülő pénzügyi mozgástere ronthatja a versenyképességüket és a felzárkózást, ezért a likviditásuk finanszírozására komfortos, több évre szóló stabil konstrukciót alakított ki az OTP Bank lejárat nélküli folyószámlahitel formájában. A konstrukciót 500 millió forint összeghatárig egy „automatizált” folyószámlahitel lehetőséggel egészítette ki a hitelintézet a 25 ezer lakos alatti önkormányzatok számára. A szolgáltatás keretében az ügymenet gyorsítására elegendő az önkormányzat költségvetési adatainak beküldése, amely a hitelbírálat alapja és személyes megjelenés nélkül is lebonyolítható a folyamat.

A közös munka segíti a bankot abban, hogy az önkormányzatok szükségleteinek megfelelő és a működésüket segítő, lehetőleg digitális, online szolgáltatásokat nyújtson számukra, hiszen ezek határozzák meg a bank önkormányzati partnereivel közös jövőjét is.

