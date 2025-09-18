Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Vállalatok Indotek Group Ingatlan Spanyolország Jellinek Dániel

17 milliárd – alaposan bevásárolnak Jellinek Dánielék Spanyolországban

mfor.hu

524 ingatlan.

Az Indotek Group 43,5 millió euró (17 milliárd forint) értékű, 524 lakó- és kereskedelmi ingatlanból álló nemteljesítő hiteleket (NPL) is tartalmazó spanyolországi portfóliót vásárolt – jelentette be csütörtökön az ingatlanbefektető és vagyonkezelő cég.

A csomag több mint 90 százalékban lakóingatlanokat – 307 lakást és 89 házat – foglal magában, valamint parkolóhelyeket, kiszolgálóépületeket és kereskedelmi ingatlanokat. A vállalat több mint tízéves tapasztalatára épít a nemteljesítő hitelek (NPL) és alulteljesítő eszközök kezelésében – tették hozzá a közleményben.

A bejelentésben idézik Florian Nowotnyt, az Indotek Group pénzügyi igazgatóját, aki szerint ez a felvásárlás jól kiegészíti a cég már meglévő spanyol portfólióját. A nemzetközi partnerekkel közös tranzakció lehetőséget teremt arra, hogy jól bevált értékteremtő stratégiájukat alulteljesítő portfóliókra alkalmazzák.

A megvásárolt portfólió 41 százaléka kiemelten likvidnek számít, jelezte az Indotek.

Az Indotek a helyi partnerével, a – nemrégiben a BCM Global által felvásárolt – Redwooddal működik együtt a portfólió értékelése, árazása és kitisztázása során.

Az Indotek Group több mint 230 millió euró értékű spanyolországi befektetései kiterjednek a szállodaiparra, a kiskereskedelemre, valamint immár a lakó- és vegyes funkciójú ingatlanokra is. A vállalat portfóliójába tartoznak olyan kereskedelmi ingatlanok, mint a Castilla y Leónban található Espacio León bevásárlóközpont (amelyet 2024-ben vásároltak meg a Blackstone-tól), a barcelonai Vilamarina, illetve a valenciai Pueblo Bonaire outlet. Szállodaportfóliójába hét tengerparti hotel tartozik összesen mintegy 1700 szobával – összegezték.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Eldugult vécék miatt került gondba az SK komáromi akkugyára

Eldugult vécék miatt került gondba az SK komáromi akkugyára

Szeptember 12-én pénteken nem vették fel a munkát a takarítók az SK komáromi akkugyárában, és a következő napokon sem jelentek meg, a gyárat, és annak vécéit így több napon keresztül senki nem takarította – tudta meg a Telex a cég dolgozóitól.

Magyarkút-Verőce vasúti megállóhely

Büntetőeljárásban keresik a felelőst a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében

Húsz ember utazott péntek reggel azon a Vácról Balassagyarmatra tartó S750-es vonaton, amelynek több kocsija is kisiklott a Verőce melletti megállónál.

Közel 500 millió forintot költött az állam rezsivédelemre fél év alatt

Az év első felében 484 milliárd forintjába került az államnak, hogy a magyar lakossági átlagfogyasztók támogatott és nem piaci áron jutnak hozzá a háztartási energiához.

Megvan az évtizedek után távozó magyar topmenedzser utódja

A Shell Hungary bejelentése szerint 2025. október 1-jétől Marik Gyula tölti be a vállalat igazgatósági elnöki tisztségét, már meglévő régiós beszerzési vezetői pozíciója mellett. Marik Gyula Istenesné Solti Andreát váltja, aki több mint 32 év után távozik az energiavállalattól.

Újít a One: az AI hamarabb tudja, hogy baj lesz a hálózattal, mint a felhasználó

Újít a One: az AI hamarabb tudja, hogy baj lesz a hálózattal, mint a felhasználó

A 4iG Csoport kiterjesztette stratégiai együttműködését az Elisa Polystarral, amelynek keretében új, mesterséges intelligencia használatának lehetőségét megteremtő, hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszert vezetnek be a One Magyarországnál.

A Roszatom szűkszavúan reagált az Európai Bíróság döntésére

A Roszatom szűkszavúan reagált az Európai Bíróság döntésére

A paksi atomerőmű bővítési projektjének orosz fővállalkozója is megszólalt a már folyó munkálatokkal kapcsolatban.

A diákok képességeit fejlezsthetik a 4iG Alapítvány által biztosított eszközökkel

220 ingyen laptopra pályázhatnak az iskolák

A közoktatásban résztvevő gyerekek és pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztését célozza a 4iG Alapítvány Digitális Esély Programja, amelyre 2025. szeptember 30-ig várják a pályázatokat.

Szijjártó Péter üzent Paks II.-ről: ne bontsanak pezsgőt az ellendrukkerek!

Szijjártó Péter üzent Paks II.-ről: ne bontsanak pezsgőt az ellendrukkerek!

A külügyminiszter reagált az Európai Bíróság ítéletére.

Élesben is elindult az MNB új dobása: aláírták az első ilyen hitelt

Élesben is elindult az MNB új dobása: aláírták az első ilyen hitelt

Egy országszerte ismert borászat kapta.

Döntött az uniós bíróság: óriási gyomrost kapott Paks II építése

Döntött az uniós bíróság: óriási gyomrost kapott Paks II. építése

Fontos döntést hoztak meg. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168