2031-ben kaphatják vissza a tőkét a 4iG befektetői

Megállapodást kötött a 4iG a Magyar Nemzeti Bank NKP II. keretében kibocsátott kötvényeinek intézményi és banki befektetőivel a kötvényállomány új feltételrendszeréről. Ennek értelmében a kötvények tőketörlesztése a futamidő végén, 2031-ben egy összegben esedékes. Eközben a kamatfizetéseket folyamatosan teljesítik. Az új feltételrendszer kialakítását a Scope Ratings hitelminősítő is támogatta, a likviditás javulását pedig kedvezőnek ítélte.

A 4iG 2021 és 2024 között kiemelkedő pénzügyi növekedést ért el, a csoportszintű árbevétel több mint hétszeresére, az EBITDA pedig közel húszszorosára nőtt.

A vállalatcsoport a lépéssel felszabadult forrásokat az űr- és védelmi ipari, valamint a távközlési és digitális infrastruktúra területén tervezett beruházásokra fordítja. Emellett célzott akvizíciók is szerepelnek a 4iG tervei között.