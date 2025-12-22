1p
Vállalatok 4iG Kötvény

2031-ben kaphatják vissza a tőkét a 4iG befektetői

mfor.hu

A 4iG megállapodást kötött intézményi és banki befektetőivel: 2031-ben, egy összegben történik majd a tőketörlesztés. Az új feltételrendszert a Scope Ratings is támogatta.

Megállapodást kötött a 4iG a Magyar Nemzeti Bank NKP II. keretében kibocsátott kötvényeinek intézményi és banki befektetőivel a kötvényállomány új feltételrendszeréről. Ennek értelmében a kötvények tőketörlesztése a futamidő végén, 2031-ben egy összegben esedékes. Eközben a kamatfizetéseket folyamatosan teljesítik. Az új feltételrendszer kialakítását a Scope Ratings hitelminősítő is támogatta, a likviditás javulását pedig kedvezőnek ítélte.

A 4iG 2021 és 2024 között kiemelkedő pénzügyi növekedést ért el, a csoportszintű árbevétel több mint hétszeresére, az EBITDA pedig közel húszszorosára nőtt. 

A vállalatcsoport a lépéssel felszabadult forrásokat az űr- és védelmi ipari, valamint a távközlési és digitális infrastruktúra területén tervezett beruházásokra fordítja. Emellett célzott akvizíciók is szerepelnek a 4iG tervei között.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Végleg bezár az állami posta, de nem Magyarországon

Végleg bezár az állami posta, de nem Magyarországon

Év végével bezár a dán állami posta.

Ön One-ügyfél? Akkor ennek örülni fog

Díjmentes, korlátlan mobilnetet biztosít az ünnepekre a One Magyarország, ami több mint 1,7 millió ügyfelet érint.

Nagy ugrás: a 4iG belép az Axiom Space-be

A tranzakció mérföldkő a magyar-amerikai űripari kapcsolatokban, és megerősíti a 4iG pozícióit a globális kereskedelmi űriparban  

Meghiúsult az MVM felvásárlási terve Romániában

Meghiúsult az MVM felvásárlási terve Romániában

Felbontja adásvételi megállapodását az MVM és az E.ON.

Innováció: az idei Gyorsítósáv Programban 52 pályázat érkezett

Innováció: az idei Gyorsítósáv Programban 52 pályázat érkezett

Meghozták a támogatói döntéseket a Gyorsítósáv Program idei pályázatairól, jelentős volt az érdeklődés.

A Pentagonnal és a SpaceX-szel is tárgyalt a 4iG elnöke

A Pentagonnal és a SpaceX-szel is tárgyalt a 4iG elnöke

Űr- és védelmi ipari együttműködésekről.

Az egyik leghíresebb amerikai céggel működne együtt a 4iG

A Lockheed Martin lehet a partner. 

Fontos megállapodásokat ütött nyélbe a 4iG

Fontos megállapodásokat ütött nyélbe a 4iG

Két megállapodást is bejelentettek.

Opatija, az egykori Abbázia neves fürdőhely

Horvátországban terjeszkedik a Hunguest Hotels

Az Opus Globalhoz tartozó Hunguest Hotels szállodalánc üzemeltetheti a horvátországi Opatijában található négycsillagos Hotel Miramart – közölte a társaság kedden.

Lázár János Debrecenveb ismerteti a tarifaközösség előnyeit

Debrecenben is létrehozták a közlekedési tarifaközösséget

A jövőben a hajdú-bihari vármegyebérlettel is lehet utazni a debreceni tömegközlekedési eszközökön, és a helyi DKV-bérlettel is lehet utazni a vármegyében a Volán és a MÁV járatain – jelentette be Lázár János kedden a városban.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168