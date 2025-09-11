Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

220 ingyen laptopra pályázhatnak az iskolák

A közoktatásban résztvevő gyerekek és pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztését célozza a 4iG Alapítvány Digitális Esély Programja, amelyre 2025. szeptember 30-ig várják a pályázatokat.

A program során az alapítvány 220 darab nagy teljesítményű, felújított és digitális oktatásra optimalizált laptopot adományoz az iskoláknak az oktatás színvonalának javítására, szakkörök elindítására és fejlesztésére, valamint diákprojektek támogatására. Az eszközök mellett kiemelt figyelmet fordítanak a pedagógusok digitális tudását fejlesztő módszertani képzésre is – közölte a vállalat.

Hamarosan lejár a jelentkezési határidő a 4iG a Digitális Társadalomért Alapítvány (4iG Alapítvány) Digitális Esély Programjára, a digitális tudás iránt elhivatott pedagógusok 2025. szeptember 30-ig adhatják le pályázatukat. A programmal a régi eszközök új életet kapnak, és sokáig támogathatják a fiatal tehetségek fejlődését.  

Társadalmi szerepet is vállal a cég
Társadalmi szerepet is vállal a cég
Fotó: 4iG

„A Digitális Esély Program nemcsak az eszközökről szól, hanem a jövőbe vetett bizalomról, a sikerhez ugyanis nemcsak tehetségre és szorgalomra van szükség, hanem lehetőségekre is” – hangsúlyozta Szilágyi Áron, háromszoros olimpiai bajnok kardvívó, a 4iG Digitális Esély Program fővédnöke. Hozzátette: „A digitális kompetenciafejlesztés nem csak az eszközhasználati jártasságot jelenti. A program egyértelműen segíti a közösségépítést is, hiszen olyan elkötelezett pedagógusokat keresünk, akik közösségi felhasználásban gondolkodnak vagy éppen programozó szakköröket indítanak, de éppúgy diákokat is, akik az eszközök segítségével például diákújságot szerkesztenek. Azt nem tudjuk még, hogy a laptopok végül kikhez fognak eljutni, kik ülnek az iskolapadban, a jövő Nobel díjas kutatói vagy olimpiai bajnokai, de az biztos, hogy a digitális kompetenciafejlesztésükben a pályázat jelentős segítséget adhat.”

Szakkörök is indulhatnak

A 4iG Digitális Esély Program célja a tanórai digitális eszközhasználat fejlesztése, programozás és kódolás szakkörök elindítása, valamint közösségi diákprojektek – például iskolarádió, diákönkormányzati aktivitások – támogatása. A 4iG Alapítványa ezeket a célokat 220 nagy teljesítményű, felújított és digitális oktatásra optimalizált laptoppal támogatja.

A laptopok megfelelnek a Windows 11 operációs rendszer követelményeinek, így régebbi számítógépek kiváltására is alkalmasak lehetnek. Az eszközökön felül a sikeresen pályázó tanárok 30 órás, a gyakorlati digitális tudást előtérbe helyező e-learning kurzuson is részt vesznek, amellyel olyan tudást kaphatnak, amit már akár másnap hasznosíthatnak az oktatásban.

A 4iG Alapítvány olyan intézmények pedagógusainak pályázatát várja, akik elkötelezettek a digitális fejlődés mellett, nem feltétel az informatikai szakképzettség. A pályázaton minden, OM azonosítóval rendelkező intézmény elindulhat, így akár zeneiskolák vagy gyógypedagógiai intézmények is laptophoz juthatnak. A program országos, így régiótól és településtípustól függetlenül bármely iskola pályázhat.

A pályázat feltételei és jelentkezési űrlapja a 4iG Alapítvány oldalán érhetők el.

