2,9 milliárd forint kormányzati támogatás is kellett száz új munkahelyhez

Beruházást jelentettek be.

Száz új munkahely jött létre a BioTech USA újabb, mintegy 9,5 milliárd forintos beruházási programjának köszönhetően, ami jól demonstrálja, hogy minden nehézség ellenére mennyire meg tudtak erősödni a hazai vállalatok – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Szadán.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az étrendkiegészítők gyártásával foglalkozó BioTech USA bejelentési ünnepségén tudatta, hogy a magyar tulajdonú vállalat egy 9,5 milliárd forintnyi értékű beruházási program keretében Szadán robotizált szeletgyártó üzemet épített, Dunakeszin pedig kapacitásbővítést hajtott végre. Mindehhez a kormány 2,9 milliárd forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva száz új munkahely létrehozásához.

