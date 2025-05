30 éve együtt – az INTERSPAR múltja, jelene és jövője

1995-ben nyílt meg Győrben az első INTERSPAR hipermarket, és ezzel új korszak kezdődött a hazai vásárlási kultúrában. A SPAR Magyarország akkor nem csupán egy új üzlettípust hozott be az országba, hanem egy modern, kényelmes és családbarát vásárlási élményt is, amely azóta is milliók mindennapjainak része.