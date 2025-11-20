1p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Vállalatok Egészségügy és egészségipar Egis

30 milliárd forintos beruházást adtak át Budapesten

mfor.hu

A gyógyszergyár történetében is jelentős.

A szerkesztőségünknek megküldött közlemény szerint az Egis Gyógyszergyár Zrt. 112 éves történetének egyik legnagyobb volumenű hatóanyaggyártási beruházását adta át Budapesten. Az új, saját forrásból finanszírozott, 30 milliárd forint értékű üzem egy globálisan piacvezető gyógyszer hatóanyagát fogja előállítani.

Ilyen az új gyár
Ilyen az új gyár
Fotó: Egis

A kőbányai barnamezős beruházás különlegessége, hogy nemrég adták át annak normandiai „ikerüzemét”. A két, technológiailag azonos létesítmény a franciaországi székhelyű gyógyszeripari vállalat, a Servier Csoport vénás megbetegedésekre ajánlott gyógyszerének hatóanyagát állítja elő, így a két üzem együtt biztosítja a szükséges gyártási kapacitást – derült ki a közlésből. Az üzemeknek köszönhetően megduplázódik a szóban forgó hatóanyag gyártási volumene.

Változás a 4iG-nél: lemond az egyik igazgatósági tag

Pedro Vargas Santos David négy évig volt tagja a vállalat igazgatóságának, de a mai nappal leköszönt. A 4iG részvényesei egy decemberi rendkívüli közgyűlésen választják meg az utódját.

A Telekom egyik németországi üzlete. Képünk illusztráció.

Nyugodtabb, komfortosabb ügyintézés: a Magyar Telekom csendes nyitvatartást vezet be

Elsötétíti a digitális képernyőket, és lehalkítja a hangjelzéseket a Magyar Telekom országszerte minden üzletében a hónap utolsó hétfőin. A csendes nyitvatartás 11 és 13 óra között lesz elérhető, a vállalat ezzel az autista ügyfelek számára akadálymentesíti az ügyintézést.

GYSEV már több mint egy évtizede használja a Flirt szerelvénytípust

Lázár János nagyon jó üzletet jelentett be Szolnokon

A GYSEV új Flirt vonatokat vásárol, amelyek 2027-ben érkeznek.

A Normafa régóta kedvelt kirándulóhely

Jövőre bezár a közönség számára a Normafa Hotel

Továbbá 45 fős csoportos létszámleépítésről döntött a Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat – gazdasági, racionalizálási okokra hivatkozva.

Hőszivattyú vagy kondenzációs kazán? Melyik a jobb választás a magyar kkv-knak?

A hagyományos kondenzációs gázkazán vagy a korszerű levegő-víz hőszivattyú jelenti a jobb megoldást jelenleg?

Szendrői Gábor

„Még takarító- és büfészolgáltatóként is nehéz bekerülni a BYD-hoz” – Klasszis Podcast

A lengyel és a cseh átlaghoz képest is magasabb, 70-75 év a magyar cégek tulajdonosi átlagéletkora – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában a Concorde MB Partners ügyvezetője, az MGYOSZ elnökségi tagja. Szendrői Gábor szerint a magyarországi vállalkozók rendkívül individualisták, ami sok esetben a versenyképesség rovására megy. Az egyre nagyobb számban megjelenő ázsiai beruházókkal pedig az a baj, hogy – ellentétben a nyugati cégekkel – elvétve működnek csak együtt a helyi beszállítókkal.

A NAV hamarosan mindenhol kopogtathat?

A cégek erre számítanak.

Tényleg összerúgja a port a Mol a horvátokkal – mi lesz ebből?

Hivatalos úton is kifejezi aggodalmát a cég.

Optimisták a magyar cégek – jó év lesz a 2026?

Stabil fejlesztési kedvvel kezdik az évet.

Fontos szinttől búcsúzik el a dízel ára

Dráguló gázolaj, stagnáló benzinár.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

