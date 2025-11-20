30 milliárd forintos beruházást adtak át Budapesten

A szerkesztőségünknek megküldött közlemény szerint az Egis Gyógyszergyár Zrt. 112 éves történetének egyik legnagyobb volumenű hatóanyaggyártási beruházását adta át Budapesten. Az új, saját forrásból finanszírozott, 30 milliárd forint értékű üzem egy globálisan piacvezető gyógyszer hatóanyagát fogja előállítani.

Ilyen az új gyár

Fotó: Egis

A kőbányai barnamezős beruházás különlegessége, hogy nemrég adták át annak normandiai „ikerüzemét”. A két, technológiailag azonos létesítmény a franciaországi székhelyű gyógyszeripari vállalat, a Servier Csoport vénás megbetegedésekre ajánlott gyógyszerének hatóanyagát állítja elő, így a két üzem együtt biztosítja a szükséges gyártási kapacitást – derült ki a közlésből. Az üzemeknek köszönhetően megduplázódik a szóban forgó hatóanyag gyártási volumene.