32 év után távozik cégétől a magyar topmenedzser

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Istenesné Solti Andrea aktív szereplője a magyar üzleti közösségnek, elkötelezetten dolgozik a felelős üzleti kultúra építéséért. Számos szervezetben képviselte a Shell-t, többek között a Hungarian Business Leaders Forumban, ahol 2021 óta betölti az Elnöki pozíciót is. A legismertebb és legbefolyásosabb magyar vállalatvezetők közé tartozik, amelyhez tudatos LinkedIn-jelenléte is hozzájárult. 2020 óta minden évben szerepel a Forbes Magyarország „Legbefolyásosabb magyar nők” listáján. Az üzleti közösségek építéséért kifejtett eredményes vállalatvezetői tevékenységét a Budapest Business Journal 2023-ban a „Community Award” odaítélésével ismerte el.

„2025-ben ünnepeljük a Shell Hungary 100. születésnapját. Nagy öröm, hogy részese lehettem és alakíthattam ezt a történetet. Köszönet munkatársaimnak, hogy fontos mérföldköveket értünk el az elmúlt években, amelyek a következő 100 évet is megalapozzák. Ha most lennék pályakezdő, újból a Shell-t és ezt a karrierutat választanám”

Fontos szerepe volt a Shell Hungary emberközpontú vállalati kultúrájának építésében és a tehetséggondozási stratégia alakításában. A sokszínűség és a befogadás iránti elkötelezettségét a helyi közösségek támogatása, mentorprogramok és átfogó tehetséggondozási rendszerek bevezetése is tanúsítja. A vállalat igazgatóságában és a felsővezetők között is kiegyensúlyozott a nők és férfiak aránya. Vezetése alatt a Shell Hungary számos munkahelyi elismerést nyert el – többek között a Családbarát Munkahely, a Szerethető Munkahely, valamint a Méltányos Munkahely címeket. Társadalmi ügyek iránti elkötelezettségét a Peter Cerny Alapítvánnyal meglévő együttműködés elmélyítése, a HBLF Romaster program, valamint – a BOM-val való partnerségen keresztül – a para sport támogatása fémjelzi.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!