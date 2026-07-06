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Vállalatok BKV - BKK Közösségi közlekedés

32 milliárd forintnyi EU-s pénz már biztosan erre megy ősszel

mfor.hu

Folytatódik a fonódó villamos kivitelezése.

Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges európai uniós forrást. A BKK a fejlesztésben a minisztérium konzorciumi partnereként vesz részt, szakmai közreműködésével támogatva a megvalósítást.

Tovább fonódik a hálózat hamarosan
Tovább fonódik a hálózat hamarosan
Fotó: MTI Fotó: Máthé Zoltán

A fejlesztés révén új villamoskapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszi-gát térségéig a Budafoki út és a Dombóvári út térsége között, javítva a dél-budai városrészek, az egyetemi negyed és a folyamatosan fejlődő Duna-parti területek kötöttpályás közlekedési kapcsolatát.

Megépítenek egy 2,8 kilométer hosszú, kétvágányú villamosvonalat, 7 pár új, akadálymentes villamosmegállót, közvetlen kötöttpályás kapcsolatot a Kopaszi-gát, a BudaPart városnegyed, az Infopark, valamint az egyetemi kampuszok térsége felé, részben füvesített burkolatú villamospályát, és a Duna-part mentén új rakparti sétányt, kerékpáros infrastruktúrát alakítanak ki, a villamosvonal mentén fákat, cserjéket telepítenek, továbbá kapcsolat teremtenek az 1-es villamoshoz és a Nádorkert térségében létesülő új vasúti megállóhoz – ismertették.

A támogatási szerződés hatálybalépése után az előkészítő munkák 2026 őszén elkezdődhetnek, a kivitelezés tervezett befejezése 2029 vége.

 

 

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