330 milliós veszteség után szűnik meg a Győr Plusz

Megszűnnek a Győr Plusz Média Zrt. által üzemeltetett médiumok: a Győr Plusz Televízió, a Győr Plusz Rádió, a Győr Plusz Hetilap és a gyorplusz.hu weboldal – közölte a város polgármestere szerdán közösségi oldalán.

Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért) azt írta, hogy a médiumokat azért zárják be, mert a cég „gyakorlatilag fizetésképtelenné vált”. Az előző évi gazdasági beszámoló szerint a Győr Plusz Média Zrt. 2025-ben 330 millió forint veszteséget halmozott fel és 335 millió forint kölcsönt kapott a tulajdonos Győr-Szol Zrt.-től.

Hozzátette, hogy az elmúlt években egymilliárd forintot is meghaladó pénzügyi támogatásban részesült a cég, emellett a fideszes többségű közgyűlés ingyen adta át hasznosításra az önkormányzat hirdetőfelületeit.

Pintér Bence közölte: a Győr Plusz Média „papíron önkormányzati médiacég volt, valójában azonban fideszes propagandát közvetített”, amit márciusban a Mérték Médiaelemző Műhely, áprilisban pedig a győri országgyűlési választási bizottság is megállapított.

A bejegyzésben a polgármester emlékeztetett arra, hogy a győri önkormányzati cégek átvilágítását a Győr Plusz Média Zrt.-nél kezdték, tudva a csődközeli helyzetről, miután az országgyűlési választások után polgármesterként ideiglenesen visszakapta jogosultságát a vizsgálatra a közgyűléstől.