2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Vállalatok Média Online világ, internetes média

330 milliós veszteség után szűnik meg a Győr Plusz

mfor.hu

Megszűnnek a győri médiumok.

Megszűnnek a Győr Plusz Média Zrt. által üzemeltetett médiumok: a Győr Plusz Televízió, a Győr Plusz Rádió, a Győr Plusz Hetilap és a gyorplusz.hu weboldal – közölte a város polgármestere szerdán közösségi oldalán.

Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért) azt írta, hogy a médiumokat azért zárják be, mert a cég „gyakorlatilag fizetésképtelenné vált”. Az előző évi gazdasági beszámoló szerint a Győr Plusz Média Zrt. 2025-ben 330 millió forint veszteséget halmozott fel és 335 millió forint kölcsönt kapott a tulajdonos Győr-Szol Zrt.-től.

Hozzátette, hogy az elmúlt években egymilliárd forintot is meghaladó pénzügyi támogatásban részesült a cég, emellett a fideszes többségű közgyűlés ingyen adta át hasznosításra az önkormányzat hirdetőfelületeit.

Pintér Bence közölte: a Győr Plusz Média „papíron önkormányzati médiacég volt, valójában azonban fideszes propagandát közvetített”, amit márciusban a Mérték Médiaelemző Műhely, áprilisban pedig a győri országgyűlési választási bizottság is megállapított.

A bejegyzésben a polgármester emlékeztetett arra, hogy a győri önkormányzati cégek átvilágítását a Győr Plusz Média Zrt.-nél kezdték, tudva a csődközeli helyzetről, miután az országgyűlési választások után polgármesterként ideiglenesen visszakapta jogosultságát a vizsgálatra a közgyűléstől.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

A globális gazdasági bizonytalanság és a beruházási aktivitás megtorpanása közepette Magyarország gazdasági jövője a hazai kkv-szektor kezében van. Mivel a kis- és középvállalkozások adják a hazai foglalkoztatás több mint 70 százalékát és a GDP jelentős részét, megerősítésük nem csupán opció, hanem a gazdasági élénkítés alapfeltétele. Az MGFÜ legújabb programja most a legígéretesebb cégeket célozza meg, hogy valódi „nemzeti bajnokokká” válhassanak.

Érik a hatalmas bírság? Csak úgy lerakhatták a szennyezett földet a BYD-nél

Rendőrségi eljárás indult az ügyben a cég szegedi egysége miatt.

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Termelékenység, beruházás, együttműködő finanszírozási rendszerek – a következő időszakban az alkalmazkodóképesség kerül előtérbe

Domboríthat Amerika üdvöskéje, közzé teszik a jelentést

Domboríthat Amerika üdvöskéje, közzéteszik a jelentést

A chipgyártásban éllovas amerikai részvénytársaság fontos számokat ismertet a mai napon.

Samsung-unsplas

Eldőlt, sztrájk indul a Samsungnál, nem is akármekkora

Dél-Korea gigantikus vállalatánál nem sikerült megegyezni a dolgozókkal.

Mire kell figyelnie, ha osztalékot venne ki a cégéből?

Mire kell figyelnie, ha osztalékot venne ki a cégéből?

A cégek éves beszámolóinak elfogadásával elérkezett az osztalékfizetés főszezonja.

Vitézy Dávid elküldte a MÁV vezérigazgató-helyettesét

Változás a vasúti cég menedzsmentjében.

Feljelentés a szegedi BYD-gyár ügyében, kezdődik a vizsgálat

Felmerült a környezetkárosítás gyanúja.

Mészáros Lőrinc cégeit megbüntették

Mészáros Lőrinc cégeit megbüntették

A MEKH határozatot adott ki.

WHC Csoport: aggodalmat kelt a vállalatokban a kormány terve

WHC Csoport: aggodalmat kelt a vállalatokban a Tisza-kormány terve

Veszélybe sodorja a magyar gazdaságot, a munkahelyeket, és megbéníthatja a termelést a vendégmunkások június 1-jétől tervezett behozatali tilalma, ezért a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek bevonásával történő egyeztetésre kéri a Magyar Kormányt a WHC Csoport, Magyarország egyik piacvezető HR szolgáltatója.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG